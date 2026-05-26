Эпидемия лихорадки Эбола: в Конго больные разбежались из госпиталя, разнося болезнь

В больнице заявили, что 25 пациентов сбежали во время двух нападений, произошедших на минувших выходных. А до этого конголезцы напали на морги, чтобы выкрасть тела умерших от лихорадки для захоронения.

ВОЗ сообщает о 220 предполагаемых смертельных случаях в результате вспышки заболевания, и о том, что сотрудники экстренных служб "пытаются наверстать упущенное". Врачи, работающие на передовой борьбы с вирусом Эбола в Конго и сейчас испытывают нехватку основных медикаментов и рабочих рук, а теперь болезнь распространяется еще быстрее, потому что в Конго Эболу часто считают "проклятьем" и не понимают, насколько серьезны симптомы, пишет Reuters.

В Конго зараженные пациенты сбежали из госпиталя

Согласно данным африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), в список стран с высоким риском заноса и распространения лихорадки Эбола входят 10 государств: Ангола, Бурунди, Замбия, Кения, Республика Конго, Руанда, Танзания, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Эфиопия, Южный Судан. Уже сейчас в Уганде подтвердили, что сем человек заболели Эболой.

Сейчас сообщают о трех инцидентах, которые произошли в северо-восточной провинции Итури, где были зарегистрированы первые случаи заболевания Эболой. Нападения на больницу позволили сбежать более чем двум десяткам пациентов. На больницы нападают мирные жители, разгневанные невозможностью похоронить своих близких или убежденными в том, что вспышка эпидемии — это мистификация.

Эти нападения напоминают широкомасштабное насилие в отношении медицинских учреждений во время вспышки эпидемии в восточной части Демократической Республики Конго в 2018-2020 годах, в результате которого погибло более 25 медицинских работников.

Эбола распространяется, потому что местные считают болезнь проклятьем и не верят врачам

Доктор Ричард Локоду, медицинский директор Главной реферальной больницы Монгбвалу, которая подверглась нападению на выходных, отметил, что "среди населения наблюдается отрицание существования болезни", и потому жители Конго хотят завладеть телами своих умерших от Эболы родственников для захоронения.

Проблема в том, что тела жертв лихорадки Эбола остаются крайне заразными после смерти, а небезопасные захоронения, при которых члены семьи обращаются с телом без надлежащих средств защиты, являются одной из основных причин передачи инфекции.

Известно, что пациенты сбежали, когда неизвестные подожгли палатки, установленные медицинской благотворительной организацией "Врачи без границ", в которых находились изолированные пациенты.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку редкого штамма вируса Эбола Бундибугйо , третью по величине вспышку такого рода за всю историю наблюдений, чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил в воскресенье , что на данный момент в рамках вспышки зарегистрировано более 900 предполагаемых случаев заболевания, в том числе 101 подтвержденный случай.

В понедельник Тедрос заявил, что в ходе нынешней вспышки лихорадки Эбола зарегистрировано 220 предполагаемых смертей и что задержка в выявлении случаев заболевания означает, что сейчас спасателям приходится "наверстывать упущенное".

Лихорадка Эбола – что известно

Главной причиной вспышки в 2026 году эксперты называют запоздалую реакцию. Первые случаи смерти от лихорадки в Демократической республике Конго изначально приняли за проклятие и обращались к шаманам, а не к врачам.

"Тревога распространялась в обществе медленно, поскольку люди считали, что страдают от "мистической болезни", — пояснил министр здравоохранения ДРК Самуэль Роджер Камба.

Представитель больницы в городе Рвампаре заявил, что люди были уверены, будто на них наложили проклятие местные колдуны по наущению вождей. "После этого смерти стали повторяться, иногда от трех до пяти человек в день", — сказал он.

На запоздалую реакцию также накладываются факторы жары, скученности в селах, городах и антисанитария.

Эбола — это тяжелое, часто смертельное заболевание у человека.

Известно, что крупные вспышки лихорадки Эбола вызывают три разных вируса: вирус Эбола, вирус Судан и вирус Бундибугио, также иногда называют вирус тайского леса (ранее Кот-д'Ивуар). В 2018 году в Сьерра-Леоне у летучих мышей был обнаружен шестой вид вируса Эбола, получивший название вирус Бомбали. Пока неизвестно, является ли этот вид патогенным для человека.

Средний показатель смертности от лихорадки Эбола составляет около 50%. В прошлых вспышках этот показатель варьировался от 25 до 90%.

Одобренные вакцины и методы лечения доступны только для одного из вирусов (вируса Эбола), а для остальных находятся в стадии разработки.

Вспышка лихорадки Эбола впервые произошла в 1976 году и сопровождалась двумя одновременными вспышками: одна вспышка была вызвана вирусом Судана в Нзаре, на территории современного Южного Судана, а другая — вирусом Эбола в Ямбуку, на территории современной Демократической Республики Конго. Последняя вспышка произошла в деревне недалеко от реки Эбола, от которой болезнь и получила свое название.

Считается, что летучие мыши семейства Pteropodidae являются естественными носителями ортоэболавируса. Вирус может попасть в человеческую популяцию при тесном контакте с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных животных, таких как летучие мыши, шимпанзе, гориллы, обезьяны, лесные антилопы или дикобразы, найденные больными или мертвыми в тропическом лесу.

Заражение вирусом может произойти от другого человека при прямом контакте (через поврежденную кожу или слизистые оболочки), через биологические жидкости больного лихорадкой Эбола или умершего от нее, через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями.

Люди не могут передавать болезнь до появления симптомов и остаются заразными до тех пор, пока в их крови содержится вирус.

Похоронные церемонии, предполагающие прямой контакт с телом умершего, также могут способствовать распространению лихорадки Эбола.

Симптомы лихорадки Эбола

Инкубационный период, или интервал от момента заражения до появления симптомов, варьируется от 2 до 21 дня.

Симптомы лихорадки Эбола могут появиться внезапно и включают лихорадку, усталость, недомогание, мышечные боли, головную боль и боль в горле. За ними следуют рвота, диарея, боли в животе, сыпь и симптомы нарушения функции почек и печени.

Несмотря на распространенное мнение о том, что кровотечение является распространенным симптомом, оно встречается реже и может возникнуть на более поздних стадиях заболевания. Воздействие на центральную нервную систему может привести к спутанности сознания, раздражительности и агрессии.

Напомним, в прошлом году, когда в Конго случилось обострение войны, Красный крест предупреждал, что на волю могут "вырваться" смертельные вирусы, так как повстанцы из движения "М23", которых поддерживает Руанда, разгромили лаборатории Национального биомедицинского исследовательского института.

При этом в ВОЗ предупредили, что вакцина от штамма Бундибугио, который вызвал новую вспышку лихорадки Эбола в Уганде и Демократической республике Конго, будет готова не ранее чем через шесть-девять месяцев.