Вспышка Эболы в Африке: в ВОЗ анонсировали разработку вакцины

Вакцина от штамма Бундибугио, который вызвал новую вспышку лихорадки Эбола в Уганде и Демократической республике Конго, будет готова не ранее чем через шесть-девять месяцев.

Также остановить новую вспышку смертельной болезни, которая уже убила 139 человек в Центральной Африке, не удается из-за проблем с безопасностью в регионе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление главы подразделения по научно-исследовательской работе Всемирной организации здравоохранения Вази Мурти.

Вспышка Эболы в Уганде и Конго: что известно на сегодня

В сообщении говорится, что количество подозрительных, но лабораторно не доказанных случаев, по последним данным, уже возросло до 600.

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге для прессы по вспышке Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде заявил, что в целом зарегистрировано 139 смертей, и ожидается, что эта будет возрастет.

По словам чиновников, болезнь могла начать распространяться "несколько месяцев назад". "Суперраспространению", вероятно, поспособствовали похороны, в начале мая.

Также, по словам Тедроса, ситуация с безопасностью в провинции Итури остается сложной, ведь за последние месяцы из-за вооруженного конфликта было перемещено более 100 000 человек, поэтому осложнилось выявление случаев болезни. Медицинские учреждения не могли обеспечить помощь или наблюдение за вспышками заболеваний, потому что медицинские работники бежали.

Также другие болезни, в частности, малярия и брюшной тиф, имеющие те же ранние симптомы как Эбола, могли задержать диагностику, добавил директор ВОЗ.

Тедрос прокомментировал критику со стороны государственного секретаря США Марко Рубио, который заявил, что ВОЗ объявила вспышку "несколько поздно". По словам Тедроса, заявление Рубио основывается на "недостатке понимания ситуации".

Администрация Трампа вывела США из ВОЗ в начале этого года.

ВОЗ работает над вакциной против Эболы

Доктор Васи Мурти, возглавляющий план исследований и разработок ВОЗ, заявил, что самая перспективная потенциальная вакцина против штамма Бундибугио базируется на той же основе, что и вакцины против Эболы, направленные против штамма Заира.

"Пока нет доз этого препарата, доступных для клинических испытаний... По имеющейся у нас информации, это, вероятно, займет от шести до девяти месяцев", — сказал он.

Дозы альтернативного препарата, который использует ту же платформу, разработанную Оксфордским университетом, что и вакцины AstraZeneca против Covid, могут быть доступны для клинических испытаний через два-три месяца, сказал он, но существует "много неопределенности", поскольку данные испытаний эффективности на животных еще недоступны.

Распространение Эболы в мире: какие прогнозы экспертов

Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус не прогнозирует распространение лихорадки в мире.

"ВОЗ оценивает риск эпидемии как высокий на национальном и региональном уровнях и низкий на глобальном уровне", — сказал он.

Зато моделирование Имперского колледжа Лондона показывает, что в зараженном регионе Африки уже может быть более 1000 случаев заражения.

На брифинге чиновники сообщили, что проблемы с доступом, в частности частая отмена рейсов, затрудняют доставку тестов и других материалов в провинцию Итури.

Вспышка Эболы в Африке: что известно

Всемирная организация здравоохранения назвала новую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайным событием международного значения.

Ранее сообщалось, что новая вспышка Эболы, которую зафиксировали в Конго, уже привела к 65 смертям и 246 вероятным случаям заражения. Соответствующие органы здравоохранения Африки подтвердили новую вспышку в этом регионе. Нынешняя вспышка стала 17-й в Конго с тех пор, как болезнь впервые была зафиксирована в стране в 1976 году.