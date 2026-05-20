Спалах Еболи в Африці: у ВООЗ анонсували розробку вакцини

Вакцина від штаму Бундібугіо, який викликав новий спалах лихоманки Ебола в Уганді та Демократичній республіці Конго, буде готова не раніше ніж через шість-дев'ять місяців.

Також зупинити новий спалах смертельної хвороби, яка вже вбила 139 людей у Центральній Африці, не вдається через проблеми з безпекою у регіоні. Про це пише The Guardian із посиланням на заяву голови підрозділу з науково-дослідної роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я Вазі Мурті.

Спалах Еболи в Уганді та Конго: що відомо на сьогодні

У повідомленні йдеться, що кількість підозрілих, але лабораторно не доведених випадків, за останніми даними, вже зросла до 600.

Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебреєсус на брифінгу для преси щодо спалаху Еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді заявив, що загалом зареєстровано 139 смертей, і очікується, що ця буде зросте.

За словами чиновників, хвороба могла почати поширюватися "кілька місяців тому". "Суперпоширенню", ймовірно, посприяв похорон, на початку травня.

Також, за словами Тедроса, ситуація з безпекою в провінції Ітурі залишається складною, адже за останні місяці через збройний конфлікт було переміщено понад 100 000 осіб, відтак ускладнилося виявлення випадків хвороби. Медичні заклади не могли забезпечити допомогу чи спостереження за спалахами захворювань, бо медичні працівники тікали.

Також інші хвороби, зокрема, малярія та черевний тиф, що мають ті ж ранні симптоми як Ебола, могли затримати діагностику, додав директор ВООЗ.

Тедрос прокоментував критику з боку державного секретаря США Марко Рубіо, який заявив, що ВООЗ оголосила спалах "дещо пізно". За словами Тедроса, заява Рубіо ґрунтується на "браку розуміння ситуації".

Адміністрація Трампа вивела США з ВООЗ на початку цього року.

ВООЗ працює над вакциною проти Еболи

Доктор Васі Мурті, який очолює план досліджень та розробок ВООЗ, заявив, що найперспективніша потенційна вакцина проти штаму Бундібугіо базується на тій самій основі, що й вакцини проти Еболи, спрямовані проти штаму Заїру.

"Наразі немає доз цього препарату, доступних для клінічних випробувань… За наявною в нас інформацією, це, ймовірно, займе від шести до дев’яти місяців", – сказав він.

Дози альтернативного препарату, який використовує ту саму платформу, розроблену Оксфордським університетом, що й вакцини AstraZeneca проти Covid, можуть бути доступні для клінічних випробувань через два-три місяці, сказав він, але існує "багато невизначеності", оскільки дані випробувань ефективності на тваринах ще недоступні.

Поширення Еболи у світі: які прогнози експертів

Генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебреєсус не прогнозує поширення лихоманки у світі.

"ВООЗ оцінює ризик епідемії як високий на національному та регіональному рівнях і низький на глобальному рівні", — сказав він.

Натомість моделювання Імперського коледжу Лондона показує, що в зараженому регіоні Африки вже може бути понад 1000 випадків зараження.

На брифінгу посадовці повідомили, що проблеми з доступом, зокрема часте скасування рейсів, ускладнюють доставку тестів та інших матеріалів до провінції Ітурі.

Спалах Еболи в Африці: що відомо

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала новий спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною подією міжнародного значення.

Раніше повідомляли, що новий спалах Еболи, який зафіксували в Конго, вже призвів до 65 смертей та 246 ймовірних випадків зараження. Відповідні органи охорони здоров’я Африки підтвердили новий спалах в цьому регіоні. Нинішній спалах став 17-м у Конго з того часу, як хворобу вперше було зафіксовано в країні у 1976 році.