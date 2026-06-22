Лише Росія: Spiegel потрапив у скандал, бо "забув" про інші народи, які воювали з Гітлером

Німецьке видання Der Spiegel з нагоди 22 червня випустило друкований журнал і винесло на обкладинку заголовок "Наша війна з Росією", і це викликало обурення, написали медіа. У людей виникло питання, чому повністю зігнорували участь інших народів, а згадали лише про росіян, адже у війні між Радянським Союзом та Німеччиною брали участь і українці, і білоруси, і десятки інших національностей. Як у Der Spiegel пояснили інцидент?

На слова на обкладинці Der Spiegel звернули увагу історики, політики, дипломати, ідеться у матеріалі медіа Berliner-Zeitung. Гнівні, обурені чи питальні коментарі з'явились у соцмережах LinredIn, X, Facebook. Журналісти відшукали низку дописів, у яких ішлося про те, що у німецькому журналі "надто спростили" війну СРСР та Німеччини, викинувши з неї, які мінімум, українців та білорусів. Тим часом з'явився коментар головного редактора Der Spiegel Дірк Курб'ювайт, який пояснив, що це було колегіальне рішення, яке мало на меті відобразити саме німецьке сприйняття подій, які стались 80 років тому. З його слів, у колективній німецькій пам'яті зафіксувалось, що вони воювали саме з росіянами та Росією, а не з СРСР та десятками інших народів, які входили до складу Радянської Армії.

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Berliner-Zeitung навело комендор журналіста Bild Юліана Рьопке, який заявив, що війна тривала на території Білорусі, України, країн Балтії, а Der Spiegel це свідомо проігнорували, щоб "продати кілька додаткових примірників". Представник "Партії зелених" Фолькер Бек зауважив, що такий заголовок міг написати стажер чи неосвічена людина. Також він риторично запитав, що у ті роки відбувалось на території Білорусі та України: якісь подорожі чи все ж масові вбивства та війна. Медіа також відшукало коментар редактора подкасту "Salon Columnists" Ян-Філіпп Хайн, який заявив, що східноєвропейські історики постійно наголошували, що не можна спрощувати та заміняти СРСР словом Росія, оскільки Кремль це використає для пропаганди.

На інцидент також відреагувало медіа DW. Журналісти цього видання відшукало негативні реакції ексдепутату Бундестагу Рупрехта Поленца. Серед іншого, звернули увагу на критичну статтю видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, у якій прямо написали, що Der Spiegel "грає на руку путінській пропаганді".

Друга світова війна — реакція на обкладинку Spiegel Фото: Скриншот

Друга світова війна — відзначення у 2026 році

Тим часом 21 червня з'явилась реакція головного редактора Spiegel Дірк Курб'ювайт. Серед іншого, він написав, що вони згадали про СРСР у підзаголовку і це, на його думку, показує на повне розуміння ситуації.

На подію також відгукнулась російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка обізвала сучасних німців "нацистами".

Друга світова війна — реакція Симоньян на обкадинку Spiegel у 2026 році Фото: Скриншот

22 червня 1941 року — день, коли Німеччина оголосила війну Радянському Союзу та почала наступ на західному кордоні: рушила через кордони Білорусі та України. Протягом п'яти років війни німецька армія повністю окупувала ці дві тодішні республіки СРСР та заглибилась на сотню кілометрів на території Росії. Потім німецька армія почала відступати і хвиля боїв вдруге прокотилась землями Білорусі та України.

Зазначимо, у грудні 2025 року Фокус писав про війну, яку СРСР почали з Фінляндією, майже окупувавши територію північного сусіда.

Нагадуємо, у травні з'явився матеріал, у якому зібрали інформацію аналітиків про можливі плани Черчилля "захопити СРСР".