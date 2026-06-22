Немецкое издание Der Spiegel к 22 июня выпустило печатный журнал и поместило на обложке заголовок "Наша война с Россией", что вызвало возмущение, сообщили СМИ. У людей возник вопрос, почему полностью проигнорировали участие других народов, а упомянули только о россиянах, ведь в войне между Советским Союзом и Германией участвовали и украинцы, и белорусы, и десятки других национальностей. Как в Der Spiegel объяснили инцидент?

На слова на обложке Der Spiegel обратили внимание историки, политики и дипломаты, говорится в материале издания Berliner-Zeitung. Гневные, возмущенные или вопросительные комментарии появились в социальных сетях LinkedIn, X и Facebook. Журналисты нашли ряд постов, в которых говорилось о том, что в немецком журнале "слишком упростили" войну СССР и Германии, исключив из неё, как минимум, украинцев и белорусов. Между тем появился комментарий главного редактора Der Spiegel Дирка Курбьювайта: пояснил, что это было коллегиальное решение, целью которого было отразить именно немецкое восприятие событий, произошедших 80 лет назад. По его словам, в коллективной немецкой памяти закрепилось, что они воевали именно с русскими и Россией, а не с СССР и десятками других народов, входивших в состав Советской Армии.

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Газета "Berliner-Zeitung" процитировала комментарий журналиста Bild Юлиана Рёпке, который заявил, что война продолжалась на территории Беларуси, Украины и стран Балтии, а журнал "Der Spiegel" сознательно проигнорировал это, чтобы "продать несколько дополнительных экземпляров". Представитель "Партии зеленых" Фолькер Бек заметил, что такой заголовок мог написать стажер или необразованный человек. Также он риторически спросил, что в те годы происходило на территории Беларуси и Украины: какие-то путешествия или все же массовые убийства и война. Издание также нашло комментарий редактора подкаста "Salon Columnists" Ян-Филипп Хайн. Хайн заявил, что восточноевропейские историки постоянно подчеркивали, что нельзя упрощать и заменять СССР словом "Россия", поскольку Кремль использует это в пропагандистских целях.

На инцидент также отреагировало издание DW. Журналисты этого издания обнаружили негативные отзывы в адрес экс-депутата Бундестага Рупрехта Поленца. Среди прочего, они обратили внимание на критическую статью издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой прямо написано, что Der Spiegel "играет на руку путинской пропаганде".

Вторая мировая война — реакция на обложку журнала "Spiegel" Фото: Скриншот

Вторая мировая война — празднование в 2026 году

Между тем 21 июня появилась реакция главного редактора Spiegel Дирка Курбьювайта. Среди прочего он написал, что они упомянули СССР в подзаголовке, и это, по его мнению, свидетельствует о полном понимании ситуации.

На это событие также отреагировала российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая обозвала современных немцев "нацистами".

Вторая мировая война — реакция Симоньян на обложку журнала Spiegel в 2026 году Фото: Скриншот

22 июня 1941 года — день, когда Германия объявила войну Советскому Союзу и начала наступление на западе: вторглась через границы Беларуси и Украины. В течение пяти лет войны немецкая армия полностью оккупировала эти две тогдашние республики СССР и продвинулась на сотню километров вглубь территории России. Затем немецкая армия начала отступать, и волна боев во второй раз прокатилась по землям Беларуси и Украины.

Отметим, что в декабре 2025 года Фокус писал о войне, которую СССР начал с Финляндией, практически оккупировав территорию северного соседа.

Напоминаем, что в мае появилась статья, в которой была собрана информация аналитиков о возможных планах Черчилля "захватить СССР".