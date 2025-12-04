Зимняя война: как Сталин нарисовал новую границу СССР, а Финляндия прошла между капельками большой геополитической игры

86 лет назад началась Зимняя война — крупный военный конфликт между СССР и Финляндией, ставший прелюдией к войне уже советско-немецкой, которую в историографии времен СССР было принято именовать Великой Отечественной. Фокус выяснял, зачем Сталину понадобилось "отодвигать" границу от Ленинграда и чем эта идея обернулась для Хельсинки и Москвы.

Старт боевым действиям дали утром 30 ноября 1939 года, вскоре после сыгравшего роль казус белли (формального повода к войне) так называемого "Майнильского инцидента", которому предшествовали затеянные по инициативе Москвы неудачные переговоры СССР с Финляндией об обмене территориями.

Ленинград под угрозой: границу нужно передвинуть

Предчувствие мировой войны уже было разлито в воздухе — и в окружении Сталина, хорошо понимая уязвимость Ленинграда, в те годы расположенного практически у самых пограничных столбов, всерьез обеспокоились этим обстоятельством. Возникла идея отодвинуть границу СССР подальше от второй столицы. Естественно, за счет соседских территорий. Ну а что, рассуждали в Москве. Все так делают, время такое.

Сперва сталинские дипломаты пробовали уломать финнов лаской, обещая всяческие "пряники" взамен на согласие на территориальный размен. «Мы ничего не можем поделать с географией, так же, как и вы… Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу», — откровенно заявил Сталин финским представителям на переговорах в октябре-ноябре 1939-го.

Меняем Карелию на острова!

В общих чертах сталинское "предложение, от которого нельзя отказаться", выглядело так: Финляндия переносит границу на 90 км от Ленинграда и отдает СССР острова Гогланд, Лаавансаари (ныне — Мощный), Тютярсаари и Сейскари.

Плюс к этому — Хельсинки сдает СССР в аренду сроком на 30 лет полуостров Ханко для постройки там военно-морской базы и размещения 4000 бойцов воинского контингента РККА. Кроме того, советский военный флот претендовал на порты на полуострове Ханко, в самом Ханко и в Лаппохья.

В качестве вишенки на торте действовавший тогда советско-финский пакт о ненападении предложили дополнить статьей о взаимных обязательствах не вступать в группировки и коалиции государств, враждебные той или другой стороне.

Взамен же СССР обязался передать Финляндии территорию в советской Карелии общей площадью в два раза больше полученной от финской стороны (5529 км²) и снимал возражения против вооружения Аландских островов собственными силами Финляндии.

С точки зрения Сталина, предложения, сделанные фнннам, были более чем щедрыми: согласившись на них, Финляндия получила бы более обширные, но менее стратегически ценные территории в Восточной Карелии.

Карелы «финские» и «советские»

И все, в общем, шло именно к этому варианту, но в дело вмешались как внутрифинские политические расклады, так и глобальная геополитика. Висевшее в воздухе ожидание Большой войны обострило вопрос о финском нейтралитете. Естественно, в нем была заинтересована Москва. Среди незаинтересованных — набиравший силу Третий Рейх и прогерманские круги в финском политикуме.

Плюс ко всему, СССР и Финляндию разделял давний "земельный" вопрос — карельский. Территория этой этнографической области в межвоенный период была разделена между обеими странами. И если "финских" карелов активно ассимилировали, то по другую сторону границы некоторое время их пытались представить как "образцовых" и "правильных" советских финнов. Некоторое время даже проводилась активная "коренизация" по образцу украинской 20-х годов.

В середине 30-х годов этим играм пришел конец. Переход к модели “осажденной крепости” и ухудшение отношений с Финляндией подняли вопросы ограничения финского языка и культуры, а также создания отдельной советско-карельской идентичности, в корне противоположной финской.

Все это подкреплялось крепнущими в Москве опасениями насчет возможности потери советской Карелии — у Сталина внимательно следили за подьемом финских правых с их идеей "Великой Финляндии".

Кремль готовит буферную зону

Вся эта возня происходила на все более ухудшавшемся геополитическом фоне.

Осенью 1939-го под немецкими ударами уже пала Вторая Речь Посполитая, 17 сентября войска СССР, согласно секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа вошли на территорию Польши — приблизительно до линии Керзона, заняв западные украинские и белорусские земли.

Дальше больше. Буферная зона на западных границах СССР создается буквально стахановскими темпами. С 28 сентября по 10 октября 1939 года Москва заключает договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, согласно которым эти страны предоставили СССР свою территорию для размещения советских военных баз.

А 5 октября СССР предложил Финляндии рассмотреть возможность заключения с СССР аналогичного пакта о взаимопомощи. Правительство Финляндии в ответ заявило, что заключение такого пакта противоречило бы занятой им позиции абсолютного нейтралитета. В ответ Сталин несколько смягчает выдвигаемые условия. Однако даже этот компромисс финский парламент и разогретое ура-патриотическими настроениями общество отвергают.

Финляндия идет на риск

Положение Финляндии было отчаянным. "Западные партнеры" в один голос советовали принять русские условия. Об этом, в частности, открытым текстом говорили из Берлина устами Геринга. Шведы вообще дистанциировались от проблем соседей, заявив о своем нейтралитете. В этих условиях идти в отказ для финского правительства было сродни отчаянной авантюре. И они рискнули.

Начинается подготовка к войне. Войска Ленинградского военного округа РККА переходят границу Финляндии на Карельском перешейке и других районах. Первые успехи очень быстро сменились ожесточённым сопротивлением местного населения и началом позиционной войны вдоль финской оборонной укреплинии — Линии Маннергейма. Казалось, рискованная ставка финского правительства сработала — еще немного, и Советы будут отброшены туда, откуда пришли.

Сталин редактирует сводки с фронта: "Сбили не 2 самолета, а 15!"

Забавная, но красноречивая мелочь. В этот период, как свидетельствуют исторические документы, Сталин лично редактировал сводки с фронта, публикуемые в газете "Правда", порой изменяя их до неузнаваемости. Иногда для достижения желаемого эффекта было достаточно одной детали. Так, в оперсводку от 5 декабря Сталин вписал фразу о том, что "Наши войска после артподготовки прорвали уже не «систему финских укреплений», а «главную оборонительную линию финнов».

Пример военной сводки времен Зимней войны под личной редакцией Сталина

А в сводке за 19 декабря 1939 Сталиным, кроме редакторской правки, в результате которой был заново переписан практически весь небольшой текст, было изменено количество сбитых финских самолетов: вместо 9 — уже 12.

Бывало и покруче — в оперсводке штаба ЛВО от 20 января 1940 г., которую миллионы читателей "Правды" увидели в номере за 21 января, рука вождя вместо 2 сбитых «в воздушном бою» самолетов противника вписала сразу 15 «в воздушных стычках».

Как провалился «Финский поход»

Одной пропагандой не победишь: "ситуация на земле" для СССР складывалась негативно. Большие потери, замедление темпов продвижения вперед и провал ставки на молниеносный успех заставили кремлевское руководство скорректировать подход к военной части кампании и во многом изменить пропагандистскую составляющую.

Финские пропагандистские плакаты времен Зимней войны Финские пропагандистские плакаты времен Зимней войны Финские пропагандистские плакаты времен Зимней войны

В СМИ "финский поход" подавался как "освободительный". Мол, советские пролетарии протягивают финским братьям по классу интернациональную руку помощи и хотят "освободить о гнета буржуазных националистов".

В расчете на быстрый успех на территории СССР даже было сформировано марионеточное правительство "демократической Финляндии" во главе с видным марксистским теоретиком и многолетним главой Исполкома Коминтерна Отто Куусиненом, от имени которого советская пропаганда распространяла прокламации среди финского населения. Но быстро выяснилось, что в войне конкурирующих пропагандистских машин красная пропаганда вчистую проигрывает белофинской.

Более того, оказалось, что "интернациональная" пропаганда не работает не только в отношении противника, но и слабо воспринимается даже самими солдатами и командирами РККА.

Кремль придумывает «правильные лозунги»

Банальный государственный патриотизм, подкрепленный “геополитическими” суждениями о плацдармах и буферах, для значительной части боевого состава РККА был куда понятней “классово верных” лозунгов об исполнении “интернациональных задач”. Вероятно, именно поэтому в дальнейшем в советской военно-политической пропаганде патриотизм и апелляции к "героическому наследию предков" превалировали над вносящим сумятицу в войска “пролетарским интернационализмом”.

В докладе от 10 мая 1940 года, сделанном по итогам Зимней войны, начальник Политуправления РККА Мехлис говорит об этом практически напрямую:

"Каждый лозунг должен иметь свое место и свое время. Между тем лозунг об интернациональных задачах Красной Армии сплошь да рядом дается вне времени, без учета условий и без учета того, к кому апеллируют. Аналогичная ошибка была допущена и в первый период войны с белофиннами, в особенности правительством Куусинена.

Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов

Незадачливые политработники механически усвоили лозунг об интернациональных задачах Красной Армии, об освобождении финского народа и обращались с этим лозунгом одинаково как к финскому населению и солдатам, так и к своим войскам. Не учитывали того, что если финскому солдату можно и нужно говорить о том, что Красная Армия несет ему освобождение, то для наших красноармейцев этот лозунг не всегда будет понятен и близок. Там же, на финском фронте, выходила газета под названием «За коммунизм». Это название я изменил, так как для беспартийных товарищей оно может быть не всегда понятным.

В речи товарища Молотова было сказано о том, что Красная Армия ведет войну за безопасность города Ленинграда и наших северо-западных границ, ведет войну за то, чтобы уничтожить военный плацдарм, который готовили противники Советского Союза. Когда этот правильный лозунг, данный ЦК и Правительством, вновь был подтвержден нашими политработниками, он придал гораздо больший смысл и действенность нашей пропаганде. Этот лозунг был понятным для всего личного состава" (конец цитаты).

Советская «работа над ошибками»: прорыв линии Маннергейма

К марту 1940 году советским войскам все же удалось полноценно прорвать линию Маннергейма, позволив СССР вытребовать у Финляндии выгодный для себя мир и отодвинуть границы на 150 км от Ленинграда.

Группа офицеров Красной Армии демонстрирует захваченный финский флаг. Декабрь 1939 года

О первоначальных планах советизации Финляндии под руководством уже упоминавшегося марионеточного правительства Отто Куусинена уже не вспоминали, а самого несостоявшегося главу "Финляндской Демократической Республики" поставили во главе созданной на присоединенных землях Карело-Финской ССР — 12-й союзной республики в составе СССР со столицей в Петрозаводске.

Что потеряли обе стороны в Зимней войне

Советские войска были сильно обескровленны репрессиями среди опытных командиров, поэтому победа далась очень дорогой ценой: погибло около 126 тысяч солдат, ранено и обморожено было еще около 264 тысяч.

Финляндия лишилась 11% своих территорий. Большая часть Карельского перешейка и город Выборг перешли к СССР, а 430 тысяч финских жителей, не захотевших становиться советскими гражданами, стали вынужденными переселенцами. Увы, этот конфликт между странами не стал последним: через год Финляндия напала на СССР совместно с Германией и ее союзниками по "Оси" и сыграла свою роль в обеспечении 800-дневной блокады Ленинграда.

Правда, после 1945 года такой опрометчивый выбор стоил оказавшейся на "неправильной стороне истории" Финляндии еще больших потерь. Страна на долгие полвека превратилась в нейтральный советский буфер с ограниченным военно-политическим маневром. О каких-либо поползновениях в сторону от закрепленного в конституции нейтрального статуса не могло быть и речи.

С другой стороны, как единодушно замечают большинство современных историков, именно этот компромисс позволил финнам "пройти между капельками". Финляндия не стала полноценным советским сателлитом типа Болгарии или ГДР, но смогла на полную катушку использовать все возможности экономического сотрудничества как с западным, так и с восточным блоком для собственного усиления и восстановления. И строительства того, что позже войдет в историю под названием "финская модель" социально ориентированного капитализма.

Взгляд из современности

Сегодня эта история уже в прошлом. Финляндия — член НАТО, отношения с Россией как правопреемницей СССР - на точке замерзания, и страна свободна от всех ограничений, добровольно взятых на себя по итогам "Зимней" и Второй мировой войн.

Правда, о мечтах вернуть потерянные в этих войнах 11% территорий финнам все-таки пришлось забыть. Такова цена суверенитета во "взрослом" мире.