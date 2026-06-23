У Росії почали масово шукати в інтернеті "як злити бензин"

На тлі дефіциту росіяни почали скаржитися, що з їхніх бензобаків зливають пальне. А в пошукових системах зросла кількість запитів про те, як це правильно зробити.

Кількість пошукових запитів від росіян у "Яндексі" та Google на тему "як злити бензин" за останні три місяці зросла більш ніж у 10 разів. Про це свідчать дані пошукових систем Google Trends та Yandex Wordstat, які проаналізували журналісти видання "Верстка".

Динаміка запитів "як злити бензин" у Google та Yandex Фото: Верстка

Наприкінці березня мешканці Росії шукали в "Яндексі" інформацію про те, "як злити бензин", у середньому від 3,9 тисячі до 4,3 тисячі разів на тиждень, а за минулий тиждень (15–21 червня) кількість таких запитів майже сягнула 44 тисяч.

Приблизно в 10 разів зросла кількість таких запитів і в Google. Якщо в березні рівень інтересу до запиту "як злити бензин" становив від 8 до 10 балів, то минулого тижня він зріс до 43 балів. А цього тижня, який щойно розпочався, він уже досяг піку в 100 балів (максимальний показник інтересу за цей період).

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Водночас у соцмережах почали розповідати, як заощадити пальне: наприклад, як заправитися, злити бензин у каністри й заправитися знову.

На тлі зростання кількості таких запитів у соціальних мережах з’являються скарги росіян на те, що у них злили пальне, причому в деяких випадках розкривають бензобак, а якщо дозволяють умови — то просто його пробивають.

Зростання кількості запитів, ймовірно, пов’язане із запровадженням обмежень на АЗС та забороною продажу пального в каністрах: користувачі в соцмережах пишуть, що заправляються на заправках, від’їжджають, зливають бензин у ємності, а потім заправляються знову. Однак у багатьох сучасних автомобілях злити бензин із бака складно через конструкцію паливної системи або захисні механізми.

Дефіцит бензину в Росії виник на початку літа після того, як Україна посилила удари по нафтопереробних заводах і нафтобазах. Станом на 16 червня ліміти та обмеження на продаж палива запровадили в 53 регіонах РФ. Лише за останні два дні до них додалися ще п’ять суб’єктів: Омська, Саратовська, Іркутська, Новосибірська та Воронезька області.

Тим часом в окупованому Криму заборонили продаж бензину населенню, АЗС обслуговують лише державні структури.

Також "Фокус" повідомляв, що російські військові посилили охорону паливної логістики на окупованому півострові. Бензовози тепер супроводжують мобільні вогневі групи.