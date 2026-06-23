В России начали массово искать в интернете "как слить бензин"

На фоне дефицита россияне стали жаловаться, что у них сливают из бензобаков топливо. А в поисковиках выросло число поисковых запросов о том, как правильно это сделать.

Число поисковых запросов от россиян в "Яндексе" и Google о том, "как слить бензин", за последние три месяца выросло более чем в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные поисковиков Google Trends и Yandex Wordstat, которые изучили журналисты издания "Верстка".

Динамика запросов "как слить бензин" в Google и Yandex Фото: Верстка

Вконце марта жители России запрашивали в "Яндексе" информацию "как слить бензин" в среднем от 3,9 тысяч до 4,3 тысяч раз в неделю, то за прошлую неделю (15–21 июня) число таких запросов почти достигло 44 тысяч.

Примерно в 10 раз выросло число таких запросов и в Google. Если в марте уровень интереса к запросу "как слить бензин" составлял от 8 до 10 баллов, то на прошлой неделе он вырос до 43 баллов. А на этой, только начавшейся неделе, он уже достиг пика в 100 баллов (максимальная величина интереса за период).

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В тоже время в соцсетях стали рассказывать, как сберечь топливо: например, как заправиться, слить бензин в канистры и заправиться снова.

На фоне роста таких запросов в соцсетях появляются жалобы россиян на то, что у них слили топливо, причем в одних случаях вскрывают бензобак, а если позволяют условия – то просто его пробивают.

Рост числа запросов вероятно обусловлен введением лимитов на АЗС и запретом продажи топлива в канистрах: пользователи в соцсетях пишут, что заправляются на заправках, отъезжают, сливают бензин в емкости, а затем заправляются заново. Однако во многих современных автомобилях слить бензин из бака сложно из-за конструкции топливной системы или защитных механизмов.

Дефицит бензина в России возник в начале лета после того, как Украина нарастила удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. К 16 июня лимиты и ограничения на продажу топлива ввели в 53 регионах РФ. Только за последние два дня к ним добавились еще пять субъектов: Омская, Саратовская, Иркутская, Новосибирская и Воронежская области.

Тем временем в оккупированном Крыму запретили продавать бензин населению, АЗС обслуживают только госструктуры.

Также Фокус писал, что российские военные усилили охрану топливной логистики на оккупированном полуострове. Бензовозы теперь сопровождают мобильные огневые группы.