На тлі ультиматуму Зеленського: у Білорусі розпочалися раптові військові навчання

У Міністерстві оборони це назвали "мобілізаційними навчаннями". І всі військовозобов’язані повинні негайно з’явитися в пункти збору.

Офіційно заявляється, що навчання відбудуться з 20 по 26 червня. Водночас у прикордонному Гродно викликають військовозобов’язаних для уточнення особистих даних. "Звірка даних" відбувається на тлі чуток про те, що Володимир Путін втягує Олександра Лукашенка у війну з Україною. Фокус зібрав усе, що відомо.

У Гродненській області з 20 червня масово викликають військовозобов’язаних до пунктів збору для перевірки та оновлення облікових даних.

У Білорусі раптово розпочалися військові навчання Фото: Міноборони Білорусі

"Фахівці військкомату актуалізують дані та, за необхідності, оновлюють інформацію про військовозобов’язаного в облікових документах… Захід відбувається поетапно і завершиться 2 липня", — заявляють у Міноборони, пояснюючи, що відбувається в Білорусі.

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Це вже другий подібний захід. Перший відбувся ще в лютому і тоді викликав велику паніку серед місцевих мешканців.

Це відбувається на тлі чуток про те, що Росія чинить тиск на Білорусь, прагнучи відкрити новий фронт у війні з Україною, як заявляють джерела The Wall Street Journal.

За інформацією видання, на початку 2026 року Москва розпочала кампанію тиску на Мінськ, прагнучи використати Білорусь як плацдарм для розширення війни або для проведення операцій проти сусідніх країн — членів НАТО.

Колишні та нинішні російські й європейські чиновники заявили, що вимоги Росії включають:

використання території Білорусі для нанесення ударів безпілотниками по Україні;

просування лінії фронту на захід;

відволікання військ України від більш пріоритетних районів на сході.

Головний аргумент Путіна — фінансова залежність режиму Лукашенка від Росії. При цьому в Кремлі заявили, що Білорусь не бере участі в операціях російських військових. Колишній співробітник російської розвідки, обізнаний з переговорами між Росією та Білоруссю, підтвердив, що Москва тисне на Мінськ і погрожує припинити фінансову підтримку, від якої залежить режим Лукашенка. За його словами, більшість розмов відбувалася між Олександром Лукашенком і російським послом у Білорусі Борисом Гризловим.

Минулого місяця Росія та Білорусь також провели спільні ядерні навчання. Міністерства оборони обох країн опублікували відео, на якому, як стверджувалося, вантажівки вивозять ядерні боєголовки зі сховищ і доставляють їх білоруським військам.

Ультиматум Зеленського — як реагують мешканці Білорусі та сам Лукашенко

При цьому сам Олександр Лукашенко порадив мешканцям прикордонних районів "не панікувати" і виїхав з країни. Через губернатора Івана Крупко він повідомив гомельчанам, що сил і засобів для відбиття атаки будь-якого агресора нібито достатньо.

Сам Лукашенко тим часом буде відсутній. Він повідомив про заплановану зустріч із Володимиром Путіним та тривале відрядження за кордон. Серед іншого, Путін планує обговорити можливі "проблемні питання".

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що не приймає вибачень Лукашенка, який висловив жаль щодо своєї "різкості", та зазначив, що Мінську слід демонтувати ретранслятори, які допомагають Росії коригувати удари безпілотників по території України. Лукашенко назвав це "ультиматумом", проте самі білоруси дали зрозуміти, що воювати з Україною не хочуть.

"Ми — учасники цієї війни, сприяємо цій війні, і все, що у нас відбувається, спрямовано на те, щоб підтримувати цю війну та воювати. Швейне виробництво повністю переорієнтовано на війну. Радіотехніка та інші галузі — все спрямовано на війну. Виробництво продуктів харчування, тваринництво — все спрямовано на війну. М’ясокомбінати, молокозаводи — все йде на війну", — каже вона. — Але це криваві гроші, за які доведеться відповідати. І якщо буде "відповідь" — це буде справедливо. Хоча й страшно", — каже мешканка Брестської області.

"Новини не дуже втішні, особливо для нашого міста, де розташований військовий аеродром. Люди в шоці, всі насторожені, бо бачимо, що коїться і в Україні, і в Росії. Просто страшно, щоб і нас не втягнули в усе це, — розповіла ще одна мешканка прикордонного району. За її словами, їй уже дзвонять стурбовані родичі, але вона похмуро жартує, що поки що не чула пострілів і вибухів, адже "у нас є ще чотири дні в запасі". (термін, встановлений Зеленським, закінчується у п’ятницю, 26 червня).

Під дописами пропагандистів багато білорусів відверто заявляють, що воювати за Росію не підуть.

Білоруси не хочуть воювати з Україною Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна знає про чотири такі об’єкти у Брестській та Гомельській областях, і дав тиждень на їх демонтаж, попередивши, що в іншому разі Україна може ліквідувати ці об’єкти самостійно. І заявив, що Олександр Лукашенко має продемонструвати конкретні кроки щодо деескалації.

При цьому опозиція повідомляє, що з 2022 року Білорусь внесла зміни до законодавства, які надають право на "превентивний удар", а також збільшила видатки на армію, повідомила білоруська опозиція. Крім того, зросла чисельність контрактників і готується армія резервістів, чисельність якої сягає майже 300 тис. осіб.