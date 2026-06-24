На фоне ультиматума Зеленского: в Беларуси начались внезапные военные учения

В Министерстве обороны это назвали "мобилизационными учениями". И все военнообязанные должны немедленно явится в пункты сбора.

Официально заявляется, что учения пройдут с 20 по 26 июня. В то же время в приграничном Гродно вызывают военнообязанных для уточнения личных данных. "Сверка данных" проходит на фоне слухов о том, что Владимир Путин втягивает Александра Лукашенко в войну с Украиной. Фокус собрал все, что известно.

В Гродненской области с 20 июня массово вызывают военнообязанных в пункты сбора для сверки и обновления учетных данных.

В Беларуси внезапно начали военные учения Фото: Минобороны Беларуси

"Специалисты военкомата актуализируют данные и, при необходимости, обновляют информацию о военнообязанном в учетных документах… Мероприятие проходит поэтапно и завершится 2 июля", — заявляют в Минобороны, поясняя, что происходит в Беларуси.

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Это уже второе подобное мероприятие. Первое прошло еще в феврале и тогда вызвало большую панику среди местных жителей.

Это происходит на фоне слухов о том, что Россия давит на Беларусь, стремясь открыть новый фронт в войне с Украиной, как заявляют источники The Wall Street Journal.

По информации издания, Москва в начале 2026 года развернула кампанию давления на Минск, стремясь использовать Беларусь в качестве плацдарма для расширения войны или для проведения операций против соседних стран — членов НАТО.

Бывшие и нынешние российские и европейские чиновники заявили, что требования России включают:

использование территории Беларуси для нанесения ударов беспилотниками по Украине;

продвижение линии фронта на запад;

отвлечение войск Украины от более приоритетных районов на востоке.

Главный аргумент Путина — финансовая зависимость режима Лукашенко от России. При этом в Кремле заявили, что Беларусь не участвует в операциях российских военных. Бывший сотрудник российской разведки, знакомый с переговорами между Россией и Беларусью, подтвердил, что Москва давит на Минск и угрожает перекрыть финансовую поддержку, от которой зависит режим Лукашенко. По его словам, большинство разговоров проходило между Александром Лукашенко и российским послом в Беларуси Борисом Грызловым.

В прошлом месяце Россия и Беларусь также провели совместные ядерные учения. Министерства обороны двух стран опубликовали видео, на котором, как утверждалось, грузовики вывозят ядерные боеголовки из хранилищ и доставляют их белорусским войскам.

Ультиматум Зеленского — как реагируют жители Беларуси и сам Лукашенко

При этом сам Александр Лукашенко посоветовал жителям приграничних районов "не паниковать" и уехал из страны. Через губернатора Ивана Крупко он передал гомельчанам, что сил и средств отразить атаку любого агрессора якобы достаточно.

Сам Лукашенко тем временем будет отсутствовать. Он заявил о запланированной встрече с Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Среди прочего Путиным планируется обсудить возможные "проблемные вопросы".

Напомним, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не принимает извинения Лукашенко, который сожалел о своей "резкости", и заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Лукашенко назвал это "ультиматумом", однако сами беларусы дали понять, что воевать с Украиной не хотят.

"Мы участники этой войны, способствуем этой войне, и все делается у нас для того, чтобы эту войну поддерживать и воевать. Швейное производство все завернуто на войну. Радиотехника и прочие вещи — все повернуто на войну. Производство продуктов, животноводство — все повернуто на войну. Мясокомбинаты, молокозаводы — все валится туда, — говорит она. — Но это кровавые деньги, за которые придется отвечать. И если будет "ответка" — это будет справедливо. Хотя и страшно", — говорит жительница Брестской области.

"Новости нехорошие, особенно для нашего города, где военный аэродром. Люди в шоке, все насторожены, потому что видим, что творится и в Украине, и в России. Просто страшно, чтобы и мы не были втянуты в это все, — рассказала еще одна жительница приграничного района. По ее словам, ей уже звонят обеспокоенные родственники, но она мрачно шутит, что пока не слышала выстрелов и взрывов, ведь "у нас дня четыре в резерве есть". (поставленный Зеленским срок истекает в пятницу, 26 июня).

Под постами пропагандистов многие беларусы честно заявляют, что воевать за Россию не пойдут.

Беларусы воевать с Украиной не хотят Фото: скриншот

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. И заявил, что Александр Лукашенко должен продемонстрировать конкретные шаги по деэскалации.

При этом оппозиция сообщает, что с 2022 года Беларусь внесла изменения в законодательство, дающие право на "превентивный удар", а также увеличила расходы на армию, сообщила белорусская оппозиция. Кроме того, выросла численность контрактников и готовится армия резервистов, численность которой достигает почти 300 тыс. человек.