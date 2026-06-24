Лікував людей у Конго: у доктора у Франції виявили перший випадок Еболи

У Франції зафіксовано перший випадок захворювання на Еболу.

Захворів лікар, який повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго, повідомляє France24.

Він пройшов медичне обстеження, і тест на вірус Ебола дав позитивний результат, що стало першим офіційно підтвердженим Міністерством охорони здоров’я країни випадком захворювання на материковій частині Франції.

"Усі запобіжні заходи, включаючи ізоляцію пацієнта, було вжито негайно після його прибуття, а перевезення до лікарні відбулося в безпечних умовах, щоб запобігти будь-якому ризику зараження", — йдеться у заяві міністерства. За запевненнями відомства, ризик поширення вірусу для населення Європи загалом є низьким.

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Чоловік проходить лікування у провідному медичному закладі з дотриманням суворих протоколів біобезпеки (палата з негативним тиском, спеціальне обладнання та протоколи).

У країні було запроваджено спеціальний моніторинг повернення французьких співробітників гуманітарних організацій до країни. За словами прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, ситуація перебуває під "дуже пильним" наглядом.

Станом на 23 червня влада Демократичної Республіки Конго повідомила, що кількість випадків зараження вірусом лихоманки Ебола в країні сягнула 1048, з яких 267 закінчилися летальним результатом.

Практично всі випадки ймовірного зараження та смерті пацієнтів зафіксовано в провінції Ітурі, що розташована на північному сході країни та страждає від збройних конфліктів. Крім того, епідемія охопила ще дві провінції ДРК: Північне Ківу та Південне Ківу, які наразі борються з гуманітарною кризою.

Цей спалах став наймасштабнішим за кількістю підтверджених випадків за перший місяць будь-якого спалаху захворювання, заявила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Лихоманка Ебола — чим вона небезпечна

Відомо, що великі спалахи лихоманки Ебола спричиняють три різні віруси: вірус Ебола, вірус Судан та вірус Бундібугіо, який також іноді називають вірусом тайського лісу (раніше — Кот-д’Івуар). У 2018 році в Сьєрра-Леоне у кажанів було виявлено шостий вид вірусу Ебола, який отримав назву вірус Бомбалі. Поки що невідомо, чи є цей вид патогенним для людини.

Середній показник смертності від лихоманки Ебола становить близько 50 %. Під час попередніх спалахів цей показник коливався від 25 до 90 %.

Затверджені вакцини та методи лікування доступні лише для одного з вірусів (вірусу Ебола), а для решти — перебувають на стадії розробки.

Спалах лихоманки Ебола вперше стався у 1976 році й супроводжувався двома одночасними спалахами: один спалах був спричинений вірусом Судану в Нзарі, на території сучасного Південного Судану, а інший — вірусом Ебола в Ямбуку, на території сучасної Демократичної Республіки Конго. Останній спалах стався в селі неподалік від річки Ебола, від якої хвороба й отримала свою назву.

Вважається, що кажани родини Pteropodidae є природними носіями ортоеболавірусу. Вірус може потрапити до людської популяції при тісному контакті з кров’ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих тварин, таких як кажани, шимпанзе, горили, мавпи, лісові антилопи або дикобрази, яких було знайдено хворими або мертвими в тропічному лісі.

Зараження вірусом може відбутися від іншої людини під час прямого контакту (через пошкоджену шкіру або слизові оболонки), через біологічні рідини хворого на лихоманку Ебола або померлого від неї, через предмети або поверхні, забруднені біологічними рідинами.

Люди не можуть заражати інших до появи симптомів і залишаються заразними доти, доки у їхній крові міститься вірус.

Похоронні церемонії, що передбачають безпосередній контакт із тілом померлого, також можуть сприяти поширенню лихоманки Ебола.

Симптоми лихоманки Ебола

Інкубаційний період, тобто проміжок часу від моменту зараження до появи симптомів, становить від 2 до 21 дня.

Симптоми лихоманки Ебола можуть з’явитися раптово й включають лихоманку, втому, нездужання, м’язові болі, головний біль та біль у горлі. За ними слідують блювота, діарея, болі в животі, висип та симптоми порушення функції нирок і печінки.

Незважаючи на поширену думку про те, що кровотеча є поширеним симптомом, вона трапляється рідше і може виникнути на пізніших стадіях захворювання. Вплив на центральну нервову систему може призвести до сплутаності свідомості, дратівливості та агресії.

Нагадаємо, що в Конго хворі на Еболу втекли з лікарні, поширюючи хворобу.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже визнала новий спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною подією міжнародного значення.