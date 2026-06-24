Лечил людей в Конго: у доктора во Франции обнаружили первый случай Эболы

Во Франции зафиксирован первый случай заболевания Эболой.

Заболел врач, который вернулся из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, сообщает France24.

Он прошел медобследование, и тест на вирус Эбола дал положительный результат, и это стало первым официально подтвержденым Минздравом страны случаем заболевания на материковой части Франции.

"Все меры предосторожности, включая изоляцию пациента, были приняты немедленно по его прибытии, с переводом в больницу в безопасных условиях для предотвращения любого риска заражения", — говорится в заявлении министерства. По заверениям ведомства, риск распространения вируса для населения Европы в целом низок.

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Мужчина проходит лечение в ведущем медицинском учреждении с соблюдением строгих протоколов биобезопасности (палата с отрицательным давлением, специальное оборудование и протоколы).

В стране был введен специальный мониторинг возвращения французских сотрудников гуманитарных организаций в страну. По словам премьер-министра Себастьяна Лекорню, ситуация находится под "очень пристальным" наблюдением.

По состоянию на 23 июня власти Демократической Республики Конго сообщили, что число случаев заражения вирусом лихорадки Эбола достигло в стране 1048, из которых 267 оказались смертельными..

Практически все случаи вероятного заражения и смерти пациентов зафиксированы в провинции Итури, расположенной на северо-востоке страны и страдающей от вооруженных конфликтов. Кроме того, эпидемия затронула еще две провинции ДРК: Северное Киву и Южное Киву, которые в настоящее время борются с гуманитарным кризисом.

Вспышка стала самой масштабной по числу подтвержденных случаев за первый месяц любой вспышки заболевания, заявила Всемирная организация здравоохранения.

Лихорадка Эбола — чем она опасна

Известно, что крупные вспышки лихорадки Эбола вызывают три разных вируса: вирус Эбола, вирус Судан и вирус Бундибугио, также иногда называют вирус тайского леса (ранее Кот-д'Ивуар). В 2018 году в Сьерра-Леоне у летучих мышей был обнаружен шестой вид вируса Эбола, получивший название вирус Бомбали. Пока неизвестно, является ли этот вид патогенным для человека.

Средний показатель смертности от лихорадки Эбола составляет около 50%. В прошлых вспышках этот показатель варьировался от 25 до 90%.

Одобренные вакцины и методы лечения доступны только для одного из вирусов (вируса Эбола), а для остальных находятся в стадии разработки.

Вспышка лихорадки Эбола впервые произошла в 1976 году и сопровождалась двумя одновременными вспышками: одна вспышка была вызвана вирусом Судана в Нзаре, на территории современного Южного Судана, а другая — вирусом Эбола в Ямбуку, на территории современной Демократической Республики Конго. Последняя вспышка произошла в деревне недалеко от реки Эбола, от которой болезнь и получила свое название.

Считается, что летучие мыши семейства Pteropodidae являются естественными носителями ортоэболавируса. Вирус может попасть в человеческую популяцию при тесном контакте с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных животных, таких как летучие мыши, шимпанзе, гориллы, обезьяны, лесные антилопы или дикобразы, найденные больными или мертвыми в тропическом лесу.

Заражение вирусом может произойти от другого человека при прямом контакте (через поврежденную кожу или слизистые оболочки), через биологические жидкости больного лихорадкой Эбола или умершего от нее, через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями.

Люди не могут передавать болезнь до появления симптомов и остаются заразными до тех пор, пока в их крови содержится вирус.

Похоронные церемонии, предполагающие прямой контакт с телом умершего, также могут способствовать распространению лихорадки Эбола.

Симптомы лихорадки Эбола

Инкубационный период, или интервал от момента заражения до появления симптомов, варьируется от 2 до 21 дня.

Симптомы лихорадки Эбола могут появиться внезапно и включают лихорадку, усталость, недомогание, мышечные боли, головную боль и боль в горле. За ними следуют рвота, диарея, боли в животе, сыпь и симптомы нарушения функции почек и печени.

Несмотря на распространенное мнение о том, что кровотечение является распространенным симптомом, оно встречается реже и может возникнуть на более поздних стадиях заболевания. Воздействие на центральную нервную систему может привести к спутанности сознания, раздражительности и агрессии.

Напомним, в Конго больные Эболой разбежались из госпиталя, разнося болезнь.

Всемирная организация здравоохранения уже назвала новую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайным событием международного значения.