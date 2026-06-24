Здійснив неможливе: солдат подолав укріплений кордон КНДР і втік до Південної Кореї

Напередодні ввечері, 23 червня, північнокорейський солдат втік через демілітаризовану зону КНДР — одне з найбільш укріплених місць у світі. Її ширина становить близько 3,2 км, а довжина — 240 км.

І це незважаючи на те, що в останні роки північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ще більше укріпив кордон із Південною Кореєю, встановивши колючий дріт і міни, а північнокорейським військам наказано стріляти в тих, хто намагається втекти, пише The Wall Street Journal.

Прикордонники Південної Кореї затримали втікача.

"Після виявлення теплового сигналу військові провели стандартну операцію наведення, і жодних ознак переслідування з боку північнокорейських сил не спостерігалося", — заявив Об’єднаний комітет начальників штабів, додавши, що солдат сам висловив бажання дезертирувати.

Наразі триває розслідування, а також встановлюються особу солдата та мотиви його вчинку.

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Цей випадок став четвертим відомим випадком дезертирства з моменту вступу на посаду президента Лі Чже Мена в червні 2025 року та другим за участю північнокорейського солдата.

Військовослужбовці КНДР стикаються з серйозними ризиками під час перетину кордону. Минулого року одному солдату вдалося перетнути кордон, майже не рухаючись вдень і ховаючись під кущами, доки він не опинився достатньо близько до Південної Кореї, щоб війська змогли провести його через кордон.

У 2024 році штаб-сержант здійснив небезпечну подорож, долаючи колючий дріт і міни та уникаючи патрулів.

За інформацією журналістів, випадки втечі військовослужбовців через кордон стають дедалі рідшими у зв’язку з посиленням прикордонних обмежень з боку Північної Кореї.

До пандемії COVID-19 щороку понад 1000 північнокорейців втікали до Південної Кореї. Однак закриття кордонів Пхеньяном різко скоротило кількість втікачів: минулого року до Південної Кореї прибуло лише 223 північнокорейці, а у 2024 році — 236, причому жінки становили 88 % від загальної кількості.

Раніше багато північнокорейців втікали через Китай, перетинаючи кордон за допомогою посередників, яким вони платили за безпечний прохід.

Однак нові спостережні вежі вздовж цього кордону змусили втікачів обирати нетрадиційні та більш ризиковані маршрути. У липні минулого року північнокорейський цивільний прив’язав до свого тіла пінопласт для плавучості й доплив до західного узбережжя Корейського півострова.

Після прибуття до Південної Кореї північнокорейців зазвичай передають у розпорядження розвідувального управління Сеула для перевірки. За даними Міністерства об’єднання, понад 34 000 північнокорейців втекли з ізольованої країни на Південь.

У Пхеньяні щодо тих, хто покинув "рай" Кім Чен Ина, не соромляться у висловлюваннях, називаючи їх "людськими покидьками", зазначає ресурс CNA.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року спортсмен із КНДР зумів втекти до Південної Кореї, скориставшись жердиною для стрибків. Він подолав паркан і заміновану смугу в демілітаризованій зоні.

Також втікач із Північної Кореї розповів, як це — святкувати Різдво в країні, де це заборонено.