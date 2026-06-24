Совершил невозможное: солдат преодолел укрепленную границу КНДР и сбежал в Южную Корею

Накануне вечером, 23 июня, северокорейский солдат сбежал через демилитаризованную зону КНДР, одно из самых укрепленных мест в мире. Она имеет ширину около 3,2 км и длину 240 км.

И это несмотря на то, что в последние годы северокорейский диктатор Ким Чен Ын еще больше укрепил границу с Южной Кореей, установив колючую проволоку и мины, а северокорейским войскам приказано стрелять в тех, кто пытается бежать, пишет The Wall Street Journal.

Пограничники Южной Кореи задержали беглеца.

"После обнаружения теплового сигнала военные провели стандартную операцию наведения, и никаких признаков преследования со стороны северокорейских сил не наблюдалось", — заявил Объединенный комитет начальников штабов, добавив, что солдат сам выразил желание дезертировать.

Сейчас проводится расследование, а также устанавливается личность солдата и мотивы его поступка.

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Этот случай стал четвертым известным случаем дезертирства с момента вступления в должность президента Ли Чжэ Мена в июне 2025 года и вторым с участием северокорейского солдата.

Военнослужащие КНДР сталкиваются с серьезными рисками при пересечении границы. В прошлом году одному солдату удалось пересечь границу, почти не двигаясь днем ​​и укрываясь под кустами, пока он не оказался достаточно близко к Южной Корее, чтобы войска смогли провести его через границу.

В 2024 году штаб-сержант совершил опасное путешествие через колючую проволоку, мины и уклоняясь от патрулей.

По информации журналистов, случаи побега военнослужащих через границу становятся все более редкими в связи с усилением пограничных ограничений со стороны Северной Кореи.

До пандемии COVID-19 более 1000 северокорейцев ежегодно бежали в Южную Корею. Но закрытие границ Пхеньяном резко сократило число беглецов: в прошлом году в Южную Корею прибыло всего 223 северокорейца, а 2024 — 236, причем женщины составляли 88% от общего числа.

Многие северокорейцы раньше бежали через Китай, пересекая границу с помощью посредников, которым они платили за безопасный проход.

Но новые наблюдательные вышки вдоль этой границы вынудили беглецов использовать нетрадиционные и более рискованные маршруты. В июле прошлого года северокорейский гражданский привязал к своему телу пенопласт для плавучести и доплыл до западного побережья Корейского полуострова.

По прибытии в Южную Корею северокорейцев обычно передают в распоряжение разведывательного управления Сеула для проверки. По данным Министерства объединения, более 34 000 северокорейцев бежали из изолированной страны на Юг.

В Пхеньяне в сторону тех, кто покинул "рай" Ким Чен Ына, в выражениях не стесняются, называя их "человеческими мразями", отмечает ресурс CNA.

Напомним, в ноябре 2020 года спортсмен из КНДР сумел сбежать в Южную Корею, использовав шест для прыжков. Он преодолел забор и заминированную полосу в демилитаризованной зоне.

Также беглец из Северной Кореи рассказал, как это — праздновать Рождество в стране, где оно запрещено.