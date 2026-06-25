Вперше в історії Ради ЄС: шведська міністерка прийшла на засідання з немовлям (відео)

Міністерка з питань клімату Швеції Роміна Пурмохтарі прийшла на засідання Ради ЄС у Люксембурзі не сама, а разом зі своїм тримісячним сином Адамом.

Це стало першим у історії Євросоюзу випадком, коли немовля було присутнє на зустрічі міністрів ЄС, пише Reuters з посиланням на слова представника Ради.

Привівши дитину на таке важливе засідання, Пурмохтарі хотіла підкреслити переваги політики надання відпустки для догляду за дитиною, яка не змушує жінок обирати між роботою та сімейними обов’язками.

"Я хотіла показати приклад того, як не слід робити такий вибір. Що, звісно, також вимагає наявності партнера, який не є "динозавром", а є досить сучасним і готовим піти з ним", — розповіла вона.

За інформацією видання, 30-річна Пурмохтарі була наймолодшою міністеркою уряду в історії Швеції, коли обійняла посаду у 2022 році.

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Вона щойно повернулася з відпустки по догляду за дитиною, тоді як її чоловік перебуває у відпустці до виборів у Швеції у вересні і поїхав з нею до Люксембургу, щоб доглядати за Адамом.

У Швеції діє одна з найщедріших у світі програм відпустки для догляду за дитиною. Загалом батьки отримують близько 16 місяців оплачуваної відпустки. З них 90 днів зарезервовані для кожного з батьків окремо і не можуть бути передані іншому. Якщо батько чи мати не використають свою частину відпустки, ці дні анулюються.

Ці неповторні періоди — які часто називають "татовими місяцями" — були запроваджені з метою заохотити батьків проводити більше часу зі своїми дітьми.

На думку Пурмохтарі, саме ця політика та підтримка з боку її команди зробили догляд за Адамом, поки вона працює, "набагато менш суперечливим" для її чоловіка.

Кшиштоф Болеста, заступник міністра Польщі з питань клімату, зазначив, що присутність дитини на політичній зустрічі не спричинила жодних проблем.

"Я вважаю, що це чудово. Це не перешкода, це просто частина життя", — сказав він

Тим часом віце-прем’єр-міністр з питань гуманітарної політики України та міністр культури України Тетяна Бережна, яка на Різдво стала мамою, вже повернулася на роботу та прибула з робочим візитом до Латвії. У поїздку вона взяла доньку. Дівчинці ще немає шести місяців.

Нагадаємо, що в ЄС відмовляють у захисті новонародженим дітям українців.