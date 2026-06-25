Впервые в истории Совета ЕС: шведский министр пришла на заседание с младенцем (видео)

Министр климата Швеции Ромина Пурмохтари пришла на заседание Совета ЕС в Люксембурге не одна, а вместе со своим трехмесячным сыном Адамом.

Это стало первым в истории Евросоюза случаем, когда младенец присутствовал на встрече министров ЕС, пишет Reuters со ссылкой наслова представителя Совета.

Принеся ребенка на столь важное заседание, Пурмохтари хотела подчеркнуть преимущества политики предоставления отпуска по уходу за ребенком, которая не заставляет женщин выбирать между работой и семейными обязанностями.

"Я хотела показать пример того, как не нужно делать такой выбор. Что, конечно, также требует наличия партнера, который не является динозавром, кто-то достаточно современный и готовый пойти с ним", — рассказала она.

По информации издания, 30-летняя Пурмохтари была самым молодым министром правительства в истории Швеции, когда вступила в должность в 2022 году.

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Она только что вернулась из отпуска по уходу за ребенком, в то время как ее муж находится в отпуске до выборов в Швеции в сентябре и ездил с ней в Люксембург, чтобы ухаживать за Адамом.

В Швеции действует одна из самых щедрых в мире программ отпуска по уходу за ребенком. В общей сложности родители получают около 16 месяцев оплачиваемого отпуска. Из них 90 дней зарезервированы для каждого родителя индивидуально и не могут быть переданы другому. Если родитель не использует свою положенную часть, эти дни аннулируются.

Эти непередаваемые периоды — часто называемые "папиными месяцами" — были введены для того, чтобы побудить отцов проводить больше времени со своими детьми.

По мнению Пурмохтари, именно эта политика и поддержка со стороны ее команды сделали уход за Адамом, пока она работает, "гораздо менее спорным" для ее мужа.

Кшиштоф Болеста, заместитель министра Польши по вопросам климата, отметил, что пребывание ребенка на политической встрече не вызвало никаких проблем.

"Я считаю, что это прекрасно. Это не помеха, это просто часть жизни", – сказал он

Тем временем вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министр культуры Украины Татьяна Бережная, которая на Рождество стала мамой, уже вернулась на работу и прибыла с рабочим визитом в Латвию. В поездку она взяла дочь. Девочке еще нет шести месяцев.

Напомним, в ЕС отказывают в защите новорожденным детям украинцев.