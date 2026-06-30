Доведеться повертати гроші: у Великій Британії готують нову норму для біженців, кого вона торкнеться

Осіб, які отримали притулок у Великій Британії, можуть зобов’язати повернути близько 10 000 фунтів стерлінгів, виділених на оплату проживання та утримання, після початку трудової діяльності.

Цю норму було внесено до "Закону про імміграцію та притулок", і вона спрямована на стягнення витрат з усіх повнолітніх біженців, які мають право на роботу та займаються трудовою діяльністю в країні, пише ВВС.

Вони повинні будуть сплатити фіксований збір, щоб отримати право на постійне проживання. Ті, чиї заяви було відхилено і хто виїхав з країни, повинні будуть відшкодувати витрати до повернення до Великої Британії.

За словами міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд, запропонована норма покликана продемонструвати, що "підтримка осіб, які шукають притулку, — це не лише право, а й обов’язок".

"Як тільки люди зможуть зробити свій внесок і віддячити за щедрість британського народу, ми сподіваємося, що вони продовжуватимуть це робити", — сказала вона.

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У МВС країни ще не визначилися з сумою доходу, яку потрібно мати, щоб розпочати щомісячні платежі. Передбачається, що глава відомства матиме право коригувати розмір збору та порогові значення для погашення в майбутньому, щоб забезпечити "справедливість щодо платників податків та запобігти доведенню мігрантів до злиднів".

За даними міністерства, минулого року на підтримку осіб, які шукають притулку, було витрачено близько 4 мільярдів фунтів стерлінгів із коштів платників податків. Середня вартість проживання особи, яка шукає притулку, у приватному орендованому житлі за одну ніч становить 23,25 фунтів стерлінгів, а в готелі — 144 фунти стерлінгів, при цьому допомога на проживання коливається від 9,95 до 49,18 фунтів стерлінгів на особу на тиждень.

Також у відомстві підтвердили, що чверть осіб віком від 16 до 64 років, які отримали притулок у період з 2015 по 2023 рік, працювали. Через два роки після надання статусу біженця цей показник зріс до 50%. Серед тих, хто працював через вісім років після отримання статусу біженця, 37% мали повну зайнятість із середньою заробітною платою в 23 000 фунтів стерлінгів, і лише 40% заробляли більше мінімальної заробітної плати.

У свою чергу директорка Міграційної обсерваторії Оксфордського університету Мадлен Сампіон не в захваті від такої ініціативи уряду і вважає, що ці заходи призведуть до посилення імміграційної системи "у більш обмежувальному напрямку".

Вона висловила сумніви щодо того, скільки грошей уряд зможе реально повернути через цю систему, вказавши на низький рівень зайнятості та заробітку серед біженців.

"Наприклад, у 2023 році, за оцінками, 13 % людей, які отримали статус біженця п’ять років тому, заробляли не менше 20 000 фунтів стерлінгів, а решта або не працювали, або отримували менший дохід. Дані показують, що, якщо порогові значення не будуть значно нижчими за мінімальну заробітну плату, відносно невелика частка людей, які отримали притулок, зароблятиме достатньо, щоб вносити внески до цієї схеми", — пояснила Сампіон.

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