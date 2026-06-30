Придется возвращать деньги: в Великобритании готовят новую норму для беженцев, кого она коснется

Лиц, получивших убежище в Великобритании, могут обязать вернуть около 10 000 фунтов стерлингов на оплату проживания и содержания после начала трудовой деятельности.

Такую норму внесли в "Закон об иммиграции и убежище", и она направлена на взыскание расходов со всех совершеннолетних беженцев, которые имеют право на работу и заняты трудовой деятельностью в стране, пишет ВВС.

Они должны будут оплатить фиксированный сбор для того, получат право на постоянное проживание

Те, чьи заявления были отклонены и кто покинул страну, должны будут возместить расходы до возвращения в Великобританию.

По словам министра внутренних дел Шабаны Махмуд заявила, внесенная норма призвана показать, что "поддержка лиц, ищущих убежища, — это не только право, но и обязанность".

"Как только люди смогут внести свой вклад и отплатить за щедрость британского народа, мы ожидаем, что они будут делать это и дальше", — сказала она.

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В МВД страны еще не определились с суммой дохода, который нужно иметь, чтобы начать ежемесячные платежи. Предполагается, что глава ведомства будет иметь право корректировать размер сбора и пороговые значения для погашения в будущем, чтобы обеспечить "справедливость по отношению к налогоплательщикам и предотвратить доведение мигрантов до нищеты".

По данным министерства, в прошлом году на поддержку лиц, ищущих убежища, было потрачено около 4 миллиардов фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков. Средняя стоимость проживания просителя убежища в частном арендованном жилье за ​​одну ночь составляет 23,25 фунта стерлингов, а в отеле — 144 фунта стерлингов, при этом пособия на проживание варьируются от 9,95 до 49,18 фунтов стерлингов на человека в неделю.

Также в ведомстве подтвердили, что четверть лиц в возрасте от 16 до 64 лет, получивших убежище в период с 2015 по 2023 год, работали. Через два года после предоставления статуса беженца эта цифра выросла до 50%. Из тех, кто работал через восемь лет после получения статуса беженца, 37% имели полную занятость со средней заработной платой в 23 000 фунтов стерлингов, и только 40% зарабатывали больше минимальной заработной платы.

В свою очередь директор Миграционной обсерватории Оксфордского университета Мадлен Сампион не в восторге от такой инициативы правительства и считает, что эти меры приведут к ужесточению иммиграционной системы "в более ограничительном направлении".

Она поставила под сомнение, сколько денег правительство сможет реально вернуть через эту систему, указав на низкий уровень занятости и заработка среди беженцев.

"Например, в 2023 году, по оценкам, 13% людей, получивших статус беженца пять лет назад, зарабатывали не менее 20 000 фунтов стерлингов, а остальные либо не работали, либо получали меньший доход. Данные показывают, что, если пороговые значения не будут значительно ниже минимальной заработной платы, относительно небольшая доля людей, получивших убежище, будет зарабатывать достаточно, чтобы вносить взносы в эту схему", — пояснила Сампион.

Напомним, кому и когда могут отказать во временной защите.

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