Бізнесмен Рісто Рііхімякі, чия компанія зареєстрована в місті Лаппеенранта (Фінляндія), неподалік від кордону з Росією, отримав суворий вирок.

Його визнали винним у порушенні європейських санкцій, оскільки компанія підприємця у 2022 та 2023 роках експортувала до РФ 164 вантажівки та причепи в порушення санкцій ЄС, які були введені проти неї після повномасштабного вторгнення в Україну, пише Euronews.

Незважаючи на санкції, Рііхімякі відправляв техніку нібито до Казахстану чи Туреччини, оскільки транзит через Росію тоді був дозволений.

Окружний суд Південної Карелії встановив, що насправді транспортні засоби проходили митне оформлення в Росії компанією, яка імпортувала та перепродавала вантажівки. Фінська митниця підрахувала, що вартість ввезених вантажівок і причепів склала близько 17 млн євро.

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Суд визнав Рііхімякі винним у "серйозному порушенні регуляторних вимог" та назвав його дії "винятковими за своїм характером і масштабом", засудивши його до 3,8 року ув’язнення. Крім того, він та його компанія повинні повернути державі дохід від злочину — 608 275 євро, а також 6 млн євро, що відповідають вартості задіяного майна.

Вишенькою на торті став штраф у розмірі 10 тисяч євро для компанії.

Бізнесмен, який перебуває під вартою з середини березня, не визнає себе винним. Чоловік стверджує, що його нібито обдурили. Якщо він подасть апеляцію, це відстрочить набрання вироком чинності.

У виданні зазначається, що Фінляндія закрила кордон із Росією, протяжність якого становить 1340 км, у грудні 2023 року після того, як до країни в’їхало близько тисячі мігрантів, які не мали віз.

Нещодавно уряд Фінляндії розробив рекомендації для роботодавців і працівників на випадок повітряної тривоги через російські дрони. Тепер громадяни можуть не виходити на роботу в разі небезпеки, однак це не стосується підприємств життєво важливих галузей. Крім того, роботодавці зобов’язані виплачувати компенсацію у розмірі вартості пропущеного робочого дня через загрозу авіакатастрофи.

17 червня Фінляндія скасувала заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території, тим самим зміцнивши обороноздатність держави в рамках політики НАТО.

Нагадаємо, у Кремлі звинуватили країни Балтії та Фінляндію у причетності до атак на РФ. Радник Путіна Микола Патрушев вважає, що саме жителі країн Балтії та Фінляндії нібито допомагають Україні завдавати ударів по російських військових цілях, надаючи свій повітряний простір.