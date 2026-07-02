Тяжкое нарушение: финский бизнесмен поплатился за сотрудничество с РФ и заявил об обмане

Бизнесмен Ристо Риихимяки, чья компания зарегистрирована в городе Лаппеэнранта, Финляндия, недалеко от границы с Россией, получил суровый приговор.

Его признали виновным в нарушении европейских санкций, поскольку компания предпринимателя в 2022 и 2023 годах экспортировала в РФ 164 грузовика и прицепа в нарушение санкций ЕС, которые были введены против нее после полномасштабного вторжения в Украину, пишет Euronews.

Несмотря на санкции, Риихимяки отправлял технику якобы в Казахстан или Турцию, поскольку транзит через Россиию тогда был разрешен.

Окружной суд Южной Карелии установил, что на самом деле транспортные средства растамаживались в России компанией, которая импортировала и перепродавала грузовики. Финская таможня подсчитала, что стоимость ввезенных грузовиков и прицепов составила около 17 млн евро.

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Суд признал Риихимяки виновным в "тяжком нарушении регуляторных требований" и назвал его действия "исключительными по своему характеру и масштабу" и приговорен к 3, 8 года тюрьмы. Кроме того, он и его компания должны вернуть государству доход от преступления — 608 275 евро, а также 6 млн евро, соответствующие стоимости задействованного имущества.

Вишенкой на торте стал штраф в 10 тысяч евро для компании.

Бизнесмен, который находится под стражей с середины марта, не признает себя виновным. Мужчина утверждает, что его якобы обманули. Если он подаст апелляцию, это отложит вступление приговора в силу.

В издании отмечают, что Финляндия закрыла границу с Россией, а это 1340 км, с декабря 2023 года после того, как в страну заехали около тысячи мигрантов, у которых не было виз.

Недавно правительство Финляндии разработало рекомендации для работодателей и работников на случай воздушной тревоги из-за российских дронов. Теперь граждане могут не выходить на работу в случае опасности, однако это не касается предприятий жизненно важных отраслей. Кроме того, работодатели обязаны выплачивать компенсацию в размере стоимости пропущенного рабочего дня из-за угрозы авиакатастрофы.

17 июня Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории, тем самым укрепив обороноспособность государства в рамках политики НАТО.

Напомним, в Кремле обвинили страны Балтии и Финляндию в причастности к атакам на РФ. Советник Путина Николай Патрушев считает, что именно балтийцы и финны якобы помогают Украине наносить удары по российским военным целям, предоставляя свое воздушное пространство.