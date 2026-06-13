Финляндия готовится к угрозе со стороны дронов из РФ: власти обновили правила для работодателей

Правительство Финляндии разработало рекомендации для работодателей и работников на случай воздушной тревоги из-за российских дронов. Теперь граждане могут не выходить на работу в случае опасности, однако это не касается предприятий жизненно важных отраслей.

Кроме того, работодатели обязаны выплачивать компенсацию в размере стоимости пропущенного рабочего дня из-за угрозы авиакатастрофы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы финского правительства.

Сам документ был подготовлен четырьмя профильными министерствами совместно с представителями профсоюзов и работодателей. Теперь каждое предприятие должно заранее подготовить план действий на случай подобных чрезвычайных ситуаций, согласовать его с работниками и определить способы сочетания требований безопасности с рабочими процессами.

"Если угрозы со стороны беспилотников станут более частыми и это приведет к существенным расходам работодателей на выплату заработной платы, Министерство экономики и занятости проведет исследование возможных механизмов компенсации таких расходов. В то же время предполагается, что модель компенсации не создаст дополнительной финансовой нагрузки для государства или работников", — заявляют в правительстве Финляндии.

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В то же время, как заявляют правительственные чиновники в Хельсинки, если угрозы со стороны беспилотников станут более частыми и приведут к значительным расходам для бизнеса, то власти рассмотрят механизмы "компенсации таких расходов работодателям".

Ранее Фокус сообщал о том, что в Кремле обвинили страны Балтии и Финляндию в причастности к атакам на РФ. Советник Путина Николай Патрушев считает, что именно балтийцы и финны якобы помогают Украине наносить удары по российским военным целям, предоставляя свое воздушное пространство.

Впоследствии стало известно, что Украина по ошибке направила дроны с взрывчаткой в сторону Финляндии. Инцидент произошел 15 мая, когда в районе Уусимаа, недалеко от границы с РФ, приостановили воздушное движение и выпустили предупреждения для жителей.