Фінляндія готується до загрози дронів з РФ: влада оприлюднила нові правила для роботодавців

Уряд Фінляндії розробив рекомендації для роботодавців і працівників на випадки повітряних тривог через російські дрони. Тепер громадяни можуть не виходити на роботу у випадку небезпеки, однак це не стосується критичних підприємств.

Також роботодавці зобов'язані виплачувати компенсації вартістю у пропущений робочий день через повітряну загрозу. Про це йдеться в заяві пресслужби фінського уряду.

Сам документ підготували чотири профільні міністерства разом із представниками профспілок і роботодавців. Тепер кожне підприємство має заздалегідь підготувати план дій на випадок подібних надзвичайних ситуацій, узгодити його з працівниками та визначити способи поєднання вимог безпеки з робочими процесами.

"Якщо загрози безпілотників стануть частішими й це призведе до суттєвих витрат роботодавців на виплату зарплат, Міністерство економіки та зайнятості проведе дослідження щодо можливих механізмів компенсації таких витрат. Водночас передбачається, що модель компенсації не створюватиме додаткового фінансового навантаження для держави чи працівників", — кажуть в уряді Фінляндії.

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Водночас, як кажуть урядовці в Гельсінкі, якщо загрози безпілотників стануть частішими та призведуть до значних витрат для бізнесу, то влада розгляне механізми "компенсації таких витрат роботодавцям".

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Кремлі звинуватили країни Балтії та Фінляндію у причетності до атак по РФ. Радник Путіна Микола Патрушев вважає, що саме балтійці та фіни нібито допомагають Україні завдавати ударів по російських військових цілях, надаючи свій повітряний простір.

Згодом стало відомо, що Україна помилково спрямувала дрони з вибухівкою в бік Фінляндії. Інцидент стався 15 травня, коли в районі Уусімаа, неподалік від кордону з РФ, призупиняли повітряний рух і випускали попередження для жителів.