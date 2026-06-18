Из-за угрозы национальной безопасности: Финляндия отменила запрет на ядерное оружие

Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории, тем самым укрепив обороноспособность государства в рамках политики НАТО.

Соответствующее решение 17 июня принял парламент Финляндии, сообщает Bloomberg.

"За" отмену запрета на размещение ядерного оружия проголосовали 125 финских депутатов, "против" высказался 61 парламентарий.

Принятый документ разрешает ввоз, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения национальной обороны.

В то же время финские правительственные чиновники подчеркнули, что это решение не означает намерений размещать ядерные боеприпасы на территории Финляндии на постоянной основе.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что принятые поправки к законодательству страны укрепляют обороноспособность государства и позволяют в полной мере использовать потенциал ядерного сдерживания НАТО для защиты. По его словам, это необходимый шаг в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

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Напомним, 11 июня финское издание YLE сообщило о том, что Россия строит новый гарнизон прямо на границе с Финляндией.

Издание"Фокус" также сообщало о том, что Финляндия готовится к угрозе со стороны дронов из РФ.