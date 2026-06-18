Через загрозу національній безпеці: Фінляндія скасувала заборону на ядерну зброю

Фінляндія скасувала заборону на розміщення на своїй території ядерної зброї, таким чином посилюючи обороноздатність держави в межах політики НАТО.

Відповідне рішення 17 червня ухвалив парламент Фінляндії, пише Bloomberg.

"За" скасування заборони на розміщення ядерної зброї проголосувало 125 фінських депутатів, "проти" виловився 61 парламентарій.

Ухвалений документ дозволяє імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території Фінляндії у випадках, коли це необхідно для забезпечення національної оборони.

Водночас фінські урядовці підкреслили, що це рішення не означає намірів розміщувати ядерні боєприпаси на території Фінляндії на постійній основі.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що ухвалені зміни до законодавства країни посилюють обороноздатність держави та дозволяють повною мірою використовувати потенціал ядерного стримування НАТО для захисту. За його словами, це є необхідним кроком в умовах погіршення ситуації з безпекою в Європі.

Відео дня

Нагадаємо, 11 червня фінське видання YLE повідомило про те. що Росія будує новий гарнізон просто на кордоні з Фінляндією.

Фокус також писав про те, що Фінляндія готується до загрози дронів з РФ.