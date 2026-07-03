Мер японського міста заявила, що йде у декрет: її рішення викликало суперечки в усій країні

35-річна Сьоко Кавата, меркиня Явати, невеликого міста на заході Японії, оголосила про свій вихід у декретну відпустку. Однак вона не очікувала, що її рішення викличе загальнонаціональну дискусію.

Реакція людей виявилася набагато непередбачуванішою, ніж очікувала Кавата, пише ВВС.

Мешканці Явати, а згодом і інших міст по всій Японії почали дискутувати, чи повинні виборні посадовці брати відпустку з нагоди народження дитини.

Кавата не братиме відпустку офіційно, оскільки для цього в Японії немає правової основи. Однак вона доручить тимчасово виконувати обов’язки мера своєму 62-річному заступнику Шігето Моші. Він обговорюватиме з нею важливі питання дистанційно раз на тиждень.

Ця чиновниця увійде в історію як перша меркиня Японії, яка пішла у декретну відпустку.

Про свої плани піти у відпустку за два місяці до та два місяці після передбачуваної дати пологів у середині вересня Кавата повідомила ще в травні. Вона наголосила, що всі на роботі, де середній вік становить 39 років, підтримали її.

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Однак у соціальних мережах з’явилися тисячі дописів і коментарів, у яких користувачі сперечалися щодо дій меркині. Одні її підтримують, інші критикують.

Прихильники кажуть, що Кавата подає чудовий приклад, ставлячи сім’ю на перше місце та полегшуючи іншим жінкам шлях у політику. Опоненти ж вважають, що відхід від державних обов’язків — це "безвідповідально", і якщо вона хотіла завагітніти, "їй слід було зробити це до вступу на посаду".

Один із них стверджує, що високопоставлені чиновники, які бажають взяти тривалу відпустку, "повинні піти у відставку". Інші наполягають на скороченні зарплат на час декретної відпустки.

Кавата не зважає на критику і заявила, що любить свою роботу і що зараз саме час народити дитину та створити сім’ю.

"Якщо ми будемо критикувати політиків, які беруть декретну відпустку, це означатиме, що ми фактично виключаємо всіх жінок віком від 20 до 40 років — жінок, здатних завагітніти, — з державних посад", — підсумувала вона.

Кавата стала наймолодшою жінкою-мером міста в Японії у віці 33 років. Вона закінчила Кіотський університет зі ступенем у галузі економіки, після чого розпочала кар’єру в місцевому самоврядуванні та політиці. Згідно з її офіційною сторінкою у соцмережі, вона любить чайні церемонії, носить кімоно та відвідує святилища й храми.

У Японії, населення якої старіє рекордними темпами, а дітей народжується дедалі менше, процвітає дискримінація молодих жінок через вагітність, пологи та догляд за дитиною. У країні навіть існує термін "matahara" (від maternity harassment). Через це молоді японки бояться йти на тривалий декретну відпустку, щоб не зіпсувати свою кар’єру.

"Мабуть, я вперше по-справжньому усвідомила, наскільки сильною є дискримінація, яка досі існує", — зізналася Кавата, яка перебуває на шостому місяці вагітності.

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