Мэр японского города заявила, что идет в декрет: о ее решении спорит вся страна

35-летняя Сёко Кавата, мэр Яваты, небольшого города на западе Японии, объявила о своем уходе в декретный отпуск. Однако она не ожидала, что ее решение вызовет общенациональную дискуссию.

Реакция людей оказалась гораздо непредсказуемее, чем ожидала Кавата, пишет ВВС.

Жители Яваты, а затем и других городов по всей Японии начали спорить, должны ли выборные должностные лица брать отпуск по случаю рождения ребенка.

Кавата не будет брать отпуск официально, поскольку для этого в Японии нет правовой основы. Однако она поручит временно выполнять обязанности градоначальника своему 62-летнему заместителю Сигэто Моси. Он будет обсуждать с ней важные вопросы дистанционно раз в неделю.

Чиновница войдет в историю как первый мэр Японии, взявший декретный отпуск.

О своих планах уйти в отпуск за два месяца до и два месяца после предполагаемой даты родов в середине сентября, Кавата сообщила еще в мае. Она подчеркнула, что все на работе, где средний возраст составляет 39 лет, поддержали ее.

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Однако в соцсетях появилось тысячи постов и комментариев, в которых пользователи спорили по поводу действий мэра. Одни поддерживают ее, другие критикуют.

Сторонники говорят, что Кавата подает прекрасный пример, ставя семью на первое место и облегчая другим женщинам путь в политику. Оппоненты же считают, что уход с государственных обязанностей — это "безответственно", и если она хотела забеременеть, "ей следовало сделать это до вступления в должность".

Один из них утверждает, что высокопоставленные чиновники, желающие взять длительный отпуск, "должны уйти в отставку". Другие настаивают на сокращении зарплат на время декретного отпуска.

Кавата не обращает внимания на критику и заявила, что любит свою работу и что сейчас самое время родить ребенка и создать семью.

"Если мы будем критиковать политиков, берущих декретный отпуск, это будет означать, что мы фактически исключаем всех женщин в возрасте от 20 до 40 лет — женщин, способных забеременеть, — из государственных должностей", — резюмировала она.

Кавата стала самой молодой женщиной-мэром города в Японии в возрасте 33 лет. Она окончила Киотский университет со степенью в области экономики, после чего начала карьеру в местном самоуправлении и политике. Согласно ее официальной странице профиля, она любит чайные церемонии, носит кимоно и посещает святилища и храмы.

В Япониии, население которой стареет рекордными темпами, а детей рождается все меньше, процветает дискриминация молодых женщин из-за беременности, родов и ухода за ребенком. В стране даже бытует термин matahara (от maternity harrasment). Из-за этого молодые японки боятся уходить надолго в декретный отпуск, чтобы не загубить свою карьеру.

"Наверное, я впервые по-настоящему осознала, насколько сильна дискриминация, которая до сих пор существует", — призналась Кавата, которая находится на шестом месяце беременности.

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