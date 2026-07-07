Вибухи в Дамаску: нові подробиці теракту під час держвізиту Макрона та його реакція

Щонайменше 18 осіб отримали поранення, зокрема четверо поліцейських, внаслідок вибухів, що пролунали 7 липня вранці в Дамаску, столиці Сирії.

Вибухові пристрої спрацювали біля готелю Four Seasons, де ночував президент Франції Еммануель Макрон, який прибув до Сирії з державним візитом, пише CNN з посиланням на сирійські та французькі ЗМІ.

Вибухи пролунали через 15 хвилин після того, як політик покинув готель, щоб вирушити до президентського палацу.

BBC Verify проаналізувала відеозаписи вибухів, на яких видно, що вони сталися приблизно за 125 метрів від готелю Four Seasons, на тротуарі Шукрі аль-Куоватлі, біля головної магістралі столиці.

За даними державного інформаційного агентства SANA (Syrian Arab News Agency), у Дамаску сталися два окремі вибухи. Один, як уже зазначалося, — поруч із готелем Four Seasons у центрі столиці, який регулярно відвідують іноземні туристи, що приїжджають до Сирії, зокрема дипломати, співробітники НУО та журналісти. Другий — біля Міністерства туризму, розташованого неподалік.

Відео дня

Обидва вибухові пристрої були виготовлені "примітивним способом". Один СВП заклали в автомобіль, припаркований на узбіччі, а другий — у сміттєвий контейнер.

Влада розпочала розслідування з метою з’ясування обставин атаки та встановлення осіб, причетних до неї.

Вибухи в Дамаску: реакція Макрона

Політик уже зробив сьогодні заяву щодо свого візиту, однак не згадав про вибухи.

"Ніщо не може придушити прагнення сирійських жінок і чоловіків жити у повністю суверенній, безпечній, плюралістичній та єдиній Сирії. Сьогодні вранці я побачив Сирію у всьому її розмаїтті. Я побачив гідність, мужність і рішучість. Мій візит триває", — йдеться в його твіті.

Макрон прибув до Сирії в понеділок увечері за місцевим часом для зустрічі з президентом країни Ахмедом аш-Шара. Це перший офіційний візит західного лідера до країни після падіння режиму Асада в грудні 2024 року.

Після поїздки до Сирії він вирушить до Туреччини на саміт НАТО.

Геополітичний аналітик Майкл Арізанті вважає, що теракт був організований не випадково, незважаючи на те, що досі ніхто не взяв на себе відповідальність за нього.

"Питання не в тому, хто встановив ці пристрої. Питання в тому, хто програє, якщо ситуація в Сирії стабілізується. Макрон — перший великий західний лідер, який прибув сюди після падіння Асада — він прибув з інвестиційною делегацією через кілька днів після того, як допоміг зняти санкції. Хтось хотів, щоб під час візиту західного президента показали вулицю, з якої піднімається дим! Ось який посил. Нестабільність на замовлення, підлаштована під камери. Макрон залишився вірним своєму курсу. Добре. Але така помітна прогалина в системі безпеки цього дня сама по собі є заявою", — написав він у Х.

Нагадаємо, що кадри вибуху в Дамаску публікують світові ЗМІ.

Також повідомлялося, що Україна домовилася з Сирією про співпрацю у сфері безпеки та економіки.