Взрывы в Дамаске: новые подробности теракта во время госвизита Макрона и его реакция

По меньшей мере 18 человек получили ранения, в том числе четверо полицейских, в результате взрывов, которые прогремели 7 июля утром в Дамаске, столице Сирии.

Взрывные устройства сработали возле отеля Four Seasons, где провел ночь президент Франции Эммануэль Макрон, который прибыл в Сирию с государственным визитом, пишет CNN со ссылкой на сирийские и французские СМИ.

Взрывы прогремели через 15 минут после того, как политик покинул отель, чтобы отправиться в президентский дворец.

BBC Verify проанализировала видеозаписи взрывов, на которых видно, что они произошли примерно в 125 метрах от отеля Four Seasons, на тротуаре Шукри аль-Куоватли, главной магистрали столицы.

По данным государственного информационного агентства SANA (Syrian Arab News Agency), в Дамаске произошли два отдельных взрыва. Один, как уже говорилось, — рядом с отелем Four Seasons в центре столицы, который регулярно используется иностранными туристами, посещающими Сирию, включая дипломатов, сотрудников НПО и журналистов. Второй — возле Министерства туризма, расположенного неподалеку.

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Оба взрывных устройства были изготовлены "примитивным способом". Одно СВУ заложили в припаркованный на обочине автомобиль, а второе — в мусорный контейнер.

Власти начали расследование для выяснения обстоятельств нападения и установления личностей причастных лиц.

Взрывы в Дамаске: реакция Макрона

Политик уже сделал сегодня заявление о своем визите, однако не упомянул о взрывах.

"Ничто не может подавить стремление сирийских женщин и мужчин жить в полностью суверенной, безопасной, плюралистической и единой Сирии. Сегодня утром я увидел Сирию во всем ее многообразии. Я увидел достоинство, мужество и решимость. Мой визит продолжается", — говорится в его твите.

Макрон прибыл в Сирию в понедельник вечером по местному времени для встречи с президентом страны Ахмедом аш-Шара. Это первый официальный визит западного лидера в страну после падения режима Асада в декабре 2024 года.

После поездки в Сирию он отправится в Турцию на саммит НАТО.

Геополитический аналитик Майкл Аризанти считает, что теракт был организован не случайно, несмотря на то, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за него.

"Вопрос не в том, кто установил устройства. Вопрос в том, кто проиграет, если ситуация в Сирии стабилизируется. Макрон — первый крупный западный лидер, прибывший сюда после падения Асада — он прибыл с инвестиционной делегацией спустя несколько дней после того, как помог снять санкции. Кто-то хотел, чтобы во время визита западного президента показали дымящуюся улицу! Вот какой посыл. Нестабильность по требованию, подстроенная под камеры. Макрон остался верен своему курсу. Хорошо. Но столь заметная брешь в системе безопасности в этот день сама по себе является заявлением", — написал он в Х.

Напомним, кадры взрыва в Дамаске публикуют мировые СМИ.

Также сообщалось, что Украина договорилась с Сирией о сотрудничестве в сфере безопасности и экономики.