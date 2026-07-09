Мадяр забрав із собою, Стармер залишив в Анкарі: що зробили члени НАТО з пістолетами від Ердогана

Один револьвер і шість патронів. Лідери НАТО зіткнулися з незвичайною дилемою, отримавши від президента Туреччини Ердогана зброю в подарунок. Виявилося, що більшість із них не зрозуміли, що робити з пістолетом далі.

8 липня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер першим згадав про досить незвичайний подарунок, який президент Реджеп Таїп Ердоган вручив своїм гостям на саміті НАТО в Анкарі. За словами Стармера, під час зворотного рейсу з Анкари, де на два дні зібралися лідери НАТО, йому та іншим подарували револьвер із вигравіруваним на ньому ім’ям, пише France24.

Чи не всі лідери НАТО забрали подарунки

У червоній коробці з чорною обшивкою, поруч із пістолетом, лежало шість патронів і записка, яка звільняла зброю від експортного контролю.

Це був, м'яко кажучи, несподіваний подарунок, заявили кілька офіційних осіб із різних держав-членів альянсу, і він спричинив кілька "божевільних" сцен серед груп охорони різних делегацій.

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"Незвичайний подарунок від президента Ердогана на саміті НАТО: револьвер Magnum із патронами, на якому вигравірувано моє ім’я", — заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр у X і показав подарунок, давши зрозуміти, що, ймовірно, забрав його з собою до Будапешта.

Петер Мадяр продемонстрував подарунок від турецького лідера Фото: Скріншот

На фотографіях, опублікованих канцелярією президента Литви Гітанаса Науседи, зображено, судячи з усього, револьвер Gumusay .357 Magnum, рідкісний шестизарядний пістолет, який випускався турецьким виробником зброї MKE у 1990-х роках.

Він розміщений у дерев'яному футлярі із зображенням турецького прапора та логотипу НАТО, а також табличкою з написом турецькою та англійською мовами: "Гумусай, перший револьвер, виготовлений у нашій країні". Сучасна турецька індустрія пістолетів здебільшого зосереджена на напівавтоматичних моделях, тому Gumusay є своєрідною колекційною рідкістю.

Прес-секретар прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса заявив, що всім лідерам були вручені однакові екземпляри, на яких вигравірувані їхні імена.

Деякі лідери розпакували подарунок набагато пізніше і здивувалися теж із запізненням.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер "дізнався про точний характер подарунка" лише після прибуття до Бельгії.

"Прем'єр-міністр був здивований і негайно передав його поліції аеропорту, щоб його помістили в надійний сейф, а справу було врегульовано відповідно до чинних процедур", — повідомив 9 липня офіційний представник.

Команда з питань безпеки Де Вевера також займалася револьверами, переданими главам ЄС, які працюють у Брюсселі, — Урсулі фон дер Ляєн та Антоніо Кості, — з усіма випливаючими звідси проблемами, пов’язаними з безпекою та протоколом.

Представник фон дер Лейєн заявив, що вона "висловила подяку" Ердогану за подарунок, додавши, що пістолет буде виведений з експлуатації та переданий до військового музею.

Револьвер, подарований президенту Польщі Каролю Навроцькому, також прибув цілим і неушкодженим, але з дотриманням необхідних запобіжних заходів, а також з урахуванням того, що попередній інцидент ще свіжий у пам’яті всіх. У грудні 2022 року начальник поліції Польщі привіз з України протитанковий гранатомет, який він отримав у подарунок. У результаті стався інцидент, через який у будівлі вилетіли вікна.

Цього разу "абсолютно точно, ніхто не збирається стріляти", — заявив помічник Навроцького місцевій радіостанції.

Кілька револьверів, зокрема ті, що належали Кіру Стармеру, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та прем’єр-міністру Нідерландів Робу Йеттену, поки що залишаються в турецькій столиці.

І на це є вагомі причини: залежно від чинного законодавства, перевезення вогнепальної зброї часто є далеко не простим, особливо якщо вона повністю справна.

За словами канадських офіційних осіб, прем'єр-міністр Канади Марк Карні взяв із собою револьвер, але залишив боєприпаси в Туреччині. Причини цього вони не пояснили.

Зброя, передана прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, "має бути доставлена до Швеції відповідно до всіх чинних процедур", — йдеться у заяві його команди.

Окрім логістичних труднощів, цей подарунок також спантеличив кілька делегацій, які брали участь у саміті, присвяченому Україні, Ірану та відносинам із президентом США Дональдом Трампом.

Хоча обмін різними подарунками між главами держав під час зустрічей чи самітів є звичним явищем, такі запобіжні заходи рідко потрібні. До речі, що зробив Дональд Трамп зі своїм пістолетом — невідомо.

Нагадаємо, раніше під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. "Фокус" пояснював, що це означає для української оборонної промисловості.

Однак на саміті не обійшлося без дипломатичної драми. Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні так і не примирилися та ігнорували одне одного.