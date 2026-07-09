Мадяр забрал с собой, Стармер оставил в Анкаре: что сделали члены НАТО с пистолетами от Эрдогана

Один револьвер и шесть патронов. Лидеры НАТО столкнулись с необычной дилеммой, получив от президента Турции Эрдогана оружие в подарок. Оказалось, что большинство из них не поняли, что делать с пистолетом дальше.

8 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер первым упомянул весьма необычный подарок, преподнесенный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом своим гостям на саммите НАТО в Анкаре. По словам Стармера, во время обратного рейса из Анкары, где на два дня собрались лидеры НАТО, ему и другим подарили револьвер с выгравированным на нем именем, пишет France24.

Не все лидеры НАТО забрали подарки

В красной коробке с черной обшивкой, рядом с пистолетом, находились шесть патронов и записка, освобождающая оружие от экспортного контроля.

Это был, мягко говоря, неожиданный подарок, заявили несколько официальных лиц из разных государств-членов альянса, и он вызвал несколько "безумных" сцен среди групп безопасности различных делегаций.

Відео дня

"Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя", — заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в X и показал подарок, дав понять, что, вероятно, забрал его с собой в Будапешт.

Петер Мадяр показал подарок от турецкого лидера Фото: Скріншот

На фотографиях, опубликованных канцелярией президента Литвы Гитанаса Науседы, изображен, по всей видимости, револьвер Gumusay .357 Magnum, редкий шестизарядный пистолет, производившийся турецким производителем оружия MKE в 1990-х годах.

Он помещен в деревянный футляр с изображением турецкого флага и логотипа НАТО, а также табличкой с надписью на турецком и английском языках: "Гумусай, первый револьвер, произведенный в нашей стране". Современная турецкая индустрия пистолетов в основном сосредоточена на полуавтоматических моделях, поэтому Gumusay представляет собой своего рода коллекционную редкость.

Пресс-секретарь премьер-министра Испании Педро Санчеса заявил, что всем лидерам были вручены одинаковые экземпляры, на которых выгравированы их имена.

Некоторые лидеры открыли подарок гораздо позже и удивились тоже с опозданием.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер "узнал о точном характере подарка" только после прибытия в Бельгию.

"Премьер-министр был удивлен и немедленно передал его полиции аэропорта, чтобы его поместили в надежный сейф, а дело было урегулировано в соответствии с действующими процедурами", — сообщил 9 июля официальный представитель.

Команда безопасности Де Вевера также занималась револьверами, переданными главам ЕС, работающим в Брюсселе, Урсуле фон дер Ляйен и Антонио Косте, со всеми вытекающими отсюда проблемами, связанными с безопасностью и протоколом.

Представитель фон дер Лейен заявил, что она "выразила благодарность" Эрдогану за подарок, добавив, что пистолет будет выведен из эксплуатации и передан в военный музей.

Револьвер, подаренный президенту Польши Каролю Навроцкому, также прибыл в целости и сохранности, но с соблюдением необходимых мер предосторожности, а также с учетом того, что предыдущий инцидент еще свеж в памяти у всех. В декабре 2022 года начальник полиции Польши привез из Украины противотанковый гранатомет, который он получил в подарок. В итоге произошел инцидент, из-за чего в здании вылетели окна.

На этот раз, "совершенно точно, никто не собирается стрелять", - заявил помощник Навроцкого местной радиостанции.

Несколько револьверов, в том числе принадлежавшие Киру Стармеру, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и премьер-министру Нидерландов Робу Йеттену, пока остаются в турецкой столице.

И на то есть веские причины: в зависимости от действующих законов, транспортировка огнестрельного оружия зачастую далеко не проста, особенно если оно полностью исправно.

По словам канадских официальных лиц, премьер-министр Канады Марк Карни взял с собой револьвер, но оставил боеприпасы в Турции. Причины этого они не объяснили.

Оружие, переданное премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону, "должно быть доставлено в Швецию в соответствии со всеми применимыми процедурами", — говорится в заявлении его команды.

Помимо логистических трудностей, этот подарок также озадачил несколько делегаций, участвовавших в саммите, который был посвящен Украине, Ирану и отношениям с президентом США Дональдом Трампом.

Хотя обмен различными подарками между главами государств во время встреч или саммитов является обычным явлением, подобные меры предосторожности редко требуются. К слову, что сделал Дональд Трамп со своим пистолетом – неизвестно.

Напомним, ранее в ходе саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Фокус объяснял, что это означает для украинской оборонной промышленности.

Но на саммите не обошлось без дипломатической драмы. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджия Мелони так и не помирились и игнорировали друг друга.