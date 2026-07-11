В оточенні Епштейна роками перебувала агентка ФСБ: збирала компромат на еліти (фото, відео)

Журналіст-розслідувач Скотт Стедмен вивчив опубліковані документи з досьє на бізнесмена Джеффрі Епштейна, де виявив поруч з ним модель Світлану Пажедєву. Однак виявилося, що це — ймовірна агентка спецслужб РФ.

Виявилося, що вона перебувала в оточенні Епштейна кілька років і могла збирати компромат на політиків і бізнесменів. Про це йдеться у розслідуванні журналіста в X.

Розслідувачі встановили, що російська модель Світлану Пажедєва насправді є Аріною Мішиною, донькою підполковника ФСБ Миколи Мішина, який перекладав і публікував літературу про Китай та його ідеологію. Сама Мішина завершила МДІМВ (Московський держінститут міжнародних відносин — ред), а потім — зайнялася кар'єрою моделі з 2008 року.

З електронних листів із архіву Епштейна стало ясно, що почала проживати в одному домі з бізнесменом у Нью-Йорку. Мішина спочатку жила на кошти бізнесмена, а потім займалася невеликими дорученнями, а потім — і фактичним звідництвом (знайомила бізнесмена з дівчатами-моделями та організовувала низку зустрічей на сумнозвісному "острові Епштейна").

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Серед тих посадовців, кого розслідувач Скотт Стедмен виявив, були експрем'єр Ізраїлю Ехуд Барак, бізнесмени Білл Гейтс та Нейтан Ротшильд. Крім того, коли Епштейн зіткнувся зі звинуваченнями у торгівлі людьми, сексуальних злочинах і махінаціях, Мішина проводила платежі за своє навчання в Москві та закордоном через офшор бізнесмена на Віргінських островах.

Мішина після затримання Епштейна

Після затримання бізнесмена вона терміново покинула США, отримала новий паспорт на своє справжнє ім'я та почала навчатися в Москві. Згодом у документах виявилося, що Мішина має стосунок до держпроєкту "Сколково" та його фінансових операцій.

З початком повномасштабної війни РФ проти України, шпигунка здійснила вісім польотів до США з лютого 2022 до середини 2023 року. Вона часто літала в Єгипет, а потім — публікувала фото на вже видаленому акаунті в соцмережах, де перебувала в складі делегації постійного представництва РФ в ООН.

Аріна Мішина у складі делегації РФ в ООН, фото 2022 року Фото: X (Twitter)

Коли журналісти звернулися з коментарем до неї, то вона заявила, що немає ніякого стосунку до цієї справи. Мішина сказала, що мова йде про "іншу Аріну", а всі питання перенаправила до юриста, який не відповів на запит розслідувачів.

Наразі Мішина досі перебуває в США — станом на 2026 рік мешкає в Нью-Йорку та навчається в магістратурі з арт-бізнесу в Sotheby's Institute of Art. Після інтересу журналістів до її персони вона видалила сторінки в соцмережах.

Раніше Фокус повідомляв про свідчення жертви Епштейна щодо принца Ендрю. Під час надання свідчень Сара Келен зізналася, що "протягом понад десяти років зазнавала сексуального та психологічного насильства з боку Джеффрі Епштейна".

Згодом стало відомо, що Білл Гейтс зізнався у романах з росіянками. На слуханнях бізнесмен повідомив про позашлюбні відносини з двома росіянками, з якими познайомився через Джеффрі Епштейна.