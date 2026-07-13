27 загиблих: у Таїланді сталася масштабна пожежа в барі (відео)

Аварійні виходи в тайському пабі, де загинули 27 осіб, були заблоковані ящиками з-під пива та столами. Люди задихнулися від токсичного диму, коли почала горіти обшивка на стелі.

Щонайменше 27 осіб загинули, опинившись у пастці в популярному барі Бангкока. Пожежа сталася в ніч на 13 липня, пише Telegraph.

Пожежа в барі почалася через іскру від кондиціонера

На відеозаписі, поширеному в інтернеті, видно, як незадовго до півночі вогняний струмінь проривається крізь вхідні двері бару Rong Beer Na Lat Phrao, де виступав музичний гурт.

З будівлі валив густий чорний дим, а люди, кричачи, намагалися врятуватися. Загалом постраждали 63 особи, 22 з них перебувають у критичному стані.

За словами губернатора Бангкока Чадчарта Сіттіпунта, багато людей не могли вибратися з приміщення, оскільки аварійні виходи були заблоковані ящиками з-під пива та столами.

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Один із тих, хто вижив, розповів, що "полум’я поширилося по всій кімнаті всього за 10 або 15 секунд".

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що тіла багатьох загиблих у пожежі було знайдено в туалетах у задній частині будівлі.

"Багато хто з них не зміг вибратися, бо втік у задню частину будівлі й спробував сховатися від диму та полум’я в туалеті, і саме там ми виявили більшість тіл", — розповів прем’єр-міністр.

У понеділок вранці, коли офіційні особи розпочали судово-криміналістичну експертизу, над місцем проведення заходу в північному Бангкоку все ще витав запах обвугленого металу, пластику та електричних проводів.

Яскрава зелено-червоно-жовта вивіска пабу залишилася цілою, але все інше згоріло дотла.

27 осіб задихнулися від токсичного диму

Відомо, що пожежа спалахнула у передній частині бару.

Атіпат Віджан, продюсер і учасник гурту, який виступав того вечора, розповів, що перебував поруч зі сценою, коли відчув запах гару і подумав, що, можливо, спрацював автоматичний вимикач.

Через кілька миттєвостей кімната заповнилася димом, світло згасло, а потім потужний вибух збив його з ніг.

"Коли пролунав вибух, я не бачив, щоб хтось вибігав. Люди просто лежали на підлозі, кричачи про допомогу. Я мало що міг зробити. Я не бачив, щоб спрацювали спринклери для гасіння пожежі… Полум’я поширилося по всій кімнаті всього за 10 або 15 секунд", — розповів музикант.

Він намагався повернутися за своєю дівчиною, співачкою з гурту, але вогонь був надто сильним. Коли пожежу загасили, з’ясувалося, що вона загинула, як і ще один учасник гурту.

Хоча офіційні особи наголосили, що для підтвердження причини пожежі необхідні додаткові розслідування, попередні повідомлення вказують на те, що причиною загоряння стало коротке замикання в кондиціонері. Вогонь швидко поширився через легкозаймисті матеріали на стелі бару. Ці декорації також могли стати причиною токсичного диму, від якого задихнулися люди.

Тайські ЗМІ також повідомили, що в приміщенні було мало проходів, низька стеля та не було видимих вказівників на аварійні виходи.

Власник закладу опинився серед постраждалих внаслідок пожежі й поки що не давав свідчень.

Нагадаємо, на початку 2026 року сталася сильна пожежа в барі у Швейцарії. Пожежа почалася через бенгальські вогники у пляшках шампанського. Загинули 47 осіб.

Також Європа страждає від лісових пожеж. Зараз вогонь охопив ліс Фонтенбло поблизу Парижа.