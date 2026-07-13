27 погибших: в Таиланде произошел масштабный пожар в баре (видео)

Аварийные выходы в тайском пабе, где погибли 27 человек, были заблокированы ящиками из-под пива и столами. Люди задохнулись в токсичном дыму, когда начала гореть отделка на потолке.

По меньшей мере 27 человек погибли, оказавшись заблокированными в популярном баре Бангкока. Пожар случился в ночь на 13 июля, пишет Telegraph.

Пожар в баре начался из-за искры от кондиционера

На видеозаписи, распространенной в интернете, видно, как незадолго до полуночи огненная струя пробивается сквозь входную дверь бара Rong Beer Na Lat Phrao, где играла музыкальная группа.

Из здания валил густой черный дым, а кричащие люди пытались спастись. В общей сложности пострадали 63 человека, 22 из них находятся в критическом состоянии.

По словам губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта, многие люди не могли выбраться из помещения, поскольку аварийные выходы были заблокированы ящиками из-под пива и столами.

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Один из выживших рассказал, что "пламя распространилось по всей комнате всего за 10 или 15 секунд".

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что тела многих погибших в пожаре, были найдены в туалетах в задней части здания.

"Многие из них не смогли выбраться, потому что убежали в заднюю часть здания и попытались спрятаться от дыма и пламени в туалете, и именно там мы обнаружили большинство тел", - рассказал премьер-министр.

В понедельник утром, когда официальные лица начали судебно-криминалистическую экспертизу, над местом проведения мероприятия в северном Бангкоке все еще витал запах обугленного металла, пластика и электрических проводов.

Яркая зелено-красно-желтая вывеска паба осталась целой, но все остальное сгорело дотла.

27 человек задохнулись в токсичном дыму

Известно, что пожар начался в передней части бара начался пожар.

Атипат Виджан, продюсер и участник группы, которая играла в том вечер, рассказалчто находился рядом со сценой, когда почувствовал запах гари и подумал, что, возможно, сработал автоматический выключатель.

Спустя несколько мгновений комнату заполнил дым, свет погас, а затем мощный взрыв сбил его с ног.

"Когда прогремел взрыв, я не видел, чтобы кто-то выбегал. Люди просто лежали на полу, крича о помощи. Я мало что мог сделать. Я не видел, чтобы сработали спринклеры для тушения пожара… Пламя распространилось по всей комнате всего за 10 или 15 секунд", - рассказал музыкант.

Он пытался вернуться за своей девушкой, певицей из группы, но огонь был слишком сильным. Когда пожар потушили, оказалось, что она погибла, как и еще один участник группы.

Хотя официальные лица подчеркнули, что для подтверждения причины пожара необходимы дополнительные расследования, предварительные сообщения указывают на то, что причиной возгорания стало короткое замыкание в кондиционере. Огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов на потолке бара. Эти украшения также могли стать причиной токсичного дыма, в котором задохнулись люди.

Тайские СМИ также сообщили, что в помещении было мало проходов, низкий потолок и отсутствовали видимые указатели аварийных выходов.

Владелец заведения оказался среди пострадавших в результате пожара и пока не давал показаний.

Напомним, в начале 2026 года произошел сильный пожар в баре в Швейцарии. Пожар начался из-за бенгальских огней в бутылках шампанского. Погибли 47 человек.

Также Европа страдает от лесных пожаров. Сейчас огнем охвачен лес Фонтенбло возле Парижа.