Ідеальне сальто: розлючений бізон підкинув пенсіонера на 2,5 метра (відео)

Літній турист на кемпінгу в національному парку Єллоустон у Вайомінгу (США) підлетів на 2,5 метра вгору після того, як на нього напав бізон.

900-кілограмова тварина була розлючена, збуджена і нападала на все підряд, — так описав те, що сталося, виданню The Guardian Майк Маклеод, професійний фотограф із сусіднього Бозмана, штат Монтана.

За його словами, потерпілий чоловік прогулювався зі своїм онуком по кемпінгу Брідж-Бей, що на південь від Фішинг-Брідж. Сам Маклеод відпочивав там же зі своєю дружиною, коли помітив бізона, який наближався.

"Я просто намагався зняти ефектні кадри того, як бізон починає лютувати. Це змінило моє уявлення про те, чого очікувати від цих тварин у цю пору року, бо я б не міг передбачити, що таке трапиться", — каже очевидець.

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Бізон почав бігати по кемпінгу. Він наближався до групи дітей, які фотографували його на свої мобільні телефони з великої відстані, а потім кинувся в їхній бік, чим неабияк налякав людей.

Тим часом на дорозі з’явилися дідусь із онуком. Побачивши те, що відбувається, він дістав телефон і теж почав знімати.

Тварина в цей час лежала на дорозі. Помітивши дідуся та дитину, вона почала підводитися.

У цей момент старий сказав: "Гаразд, час іти", і вони обоє сховалися за деревами, щоб урятуватися від розлюченого бізона.

Тварина відволіклася на пікап і кинулася на нього, змусивши водія різко рушити з місця, після чого переключилася на старого за деревами. Онукові вдалося втекти, тоді як бізон переслідував його дідуся, аж поки нарешті не вдарив, підкинувши в повітря.

"Бізон зачепив його лівим рогом за стегно і підкинув у повітря. Він виконав ідеальне сальто і приземлився на бік", — додав Маклеод. За його словами, він намагався відвернути увагу тварини:

"Я дуже боявся, що він проткне рогами хлопця, який лежав на землі, тому я припинив зйомку й побіг до бізона, голосно кричав і намагався виглядати якомога більшим і грізнішим". Інші очевидці вчинили так само, і бізон утік.

Пізніше онук розповів, що дідусь отримав "досить серйозні травми, і небезпека ще не минула".

На своєму веб-сайті Йеллоустонський національний парк попереджає, що тварини в парку "дикі й небезпечні, незалежно від того, наскільки мирними вони можуть здаватися", і найкращий спосіб спостерігати за ними — з автомобіля. Влада радить відвідувачам триматися на відстані не менше 90 метрів від ведмедів, вовків і пум, і не менше 20 метрів — від усіх інших тварин, включаючи бізонів і лосів.

Напад стався під час шлюбного сезону бізонів, коли самці прагнуть продемонструвати свою фізичну силу та витривалість у боротьбі за спарювання з самкою.

За інформацією Cowboy State Daily, це — другий випадок нападу бізонів на людей у Єллоустоні у 2026 році. Перший стався 26 червня, коли 12-річна дитина отримала травми поблизу Грязьового вулкану, на північ від Фішинг-Брідж.

Нагадаємо, що рідкісний білий бізон (Bison bison) народився у Національному заповіднику дикої природи імені Ніла Сміта в Прайрі-Сіті, штат Айова, США.

Також повідомлялося, що пітбуль переоцінив свої сили, коли вирішив "напасти" на бізона.