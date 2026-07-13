Идеальное сальто: разъяренный бизон подбросил пенсионера на 2,5 метра (видео)

На 2,5 метра вверх подлетел пожилой турист на кемпинге в национальном парке Йеллоустон в Вайоминге (США) после того, как его атаковал бизон.

900-килограммовое животное было разъярено, возбуждено и атаковало все подряд, описывал случившееся изданию The Guardian Майк Маклеод, профессиональный фотограф из соседнего Бозмана, штат Монтана.

По его словам, пострадавший мужчина гулял со своим внуком по кемпингу Бридж-Бэй, к югу от Фишинг-Бридж. Сам Маклеод отдыхал там же со своей женой, когда заметил приближающегося бизона.

"Я просто пытался снять эффектные кадры того, как бизон приходит в ярость. Это изменило мое представление о том, чего ожидать от этих животных в это время года, потому что я бы не предсказал, что такое произойдет", — говорит очевидец.

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Бизон начал бегать по кемпингу. Он приближался к группе детей, которые фотографировали на свои мобильные телефоны с большого расстояния, а затем бросился в их сторону, чем немало напугал людей.

Тем временем на дороге появился дедушка со внуком. Увидев происходящее, он достал телефон и тоже начал снимать.

Животное в это время лежало на дороге. Увидев старика и ребенка, он начал подниматься.

В этот момент старик сказал: "Ладно, пора уходить", и оба спрятались за деревьями, чтобы спастись от разъяренного бизона.

Животное отвлеклось на пикап и бросилось на него, заставив водителя резко тронуться с места, после чего переключилось на старика за деревьями. Внуку удалось убежать, в то время как бизон преследовал его дедушку, пока наконец не ударил, подбросив в воздух.

"Бизон зацепил его левым рогом за бедро и подбросил в воздух. Он сделал идеальное сальто и приземлился на бок", — добавил Маклеод. По его словам, он питался отвлечь животное:

"Я очень боялся, что он пронзит рогами лежащего на земле парня, поэтому я прекратил видеосъемку и побежал к бизону, громко кричал и старался выглядеть как можно больше и устрашающе". Другие очевидцы поступили так же, и бизон убежал.

Позже внук рассказал, что у дедушки — "довольно серьезные травмы, и опасность еще не миновала".

На своем сайте Йеллоустонский национальный парк предупреждают, что животные в парке "дикие и опасные, независимо от того, насколько мирными они могут казаться", и лучший способ наблюдать за ними — из машины. Власти советуют посетителям держаться на расстоянии не менее 90 метров от медведей, волков и пум, и не менее 20 метров от всех других животных, включая бизонов и лосей.

Нападение произошло во время брачного сезона бизонов, когда самцы стремятся продемонстрировать свою физическую силу и выносливость в борьбе за спаривание с самкой.

По информации Cowboy State Daily, это — второй случай нападения бизонов на людей в Йеллоустоне в 2026 году. Первый произошел 26 июня, когда 12-летний ребенок получил травмы возле Грязевого вулкана, к северу от Фишинг-Бридж.

Напомним, редкий белый бизон (Bison bison) родился в Национальном заповеднике дикой природы имени Нила Смита в Прайри-Сити, штат Айова, США.

Также сообщалось, что питбуль переоценил свои силы, когда решил "напасть" на бизона.