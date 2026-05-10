Один на миллион: в национальном заповеднике родился очень редкий бизон (фото)

Как правило, бизоны рождаются с рыжеватой или коричневой шерстью, но не в этот раз. Ученые заявили, что в Национальном заповеднике родился очень редкий бизон.

Редкий белый бизон (Bison bison) родился в Национальном заповеднике дикой природы имени Нила Смита в Прайри-Сити, штат Айова, США. По словам ученых, бизоны, как правило, рождаются с рыжеватой и коричневой шерстью, но в этот раз на свет появился чрезвычайно редкий белый бизон, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По данным Службы национальных парков белые бизоны настолько редки, что рождаются примерно раз на миллион. Менеджер заповедника Скотт Гилдже заявил, что это первое рождение белого бизона в истории Национального заповедника.

Відео дня

Статистика свидетельствует о том, что сегодня в заповеднике дикой природы и растений обитает 81 бизон — этой весной на свет появилось еще телят. Однако ученые ожидают, что в ближайшие несколько недель популяция бизонов увеличится — несколько само, по-видимому вот-вот должны родить. Отметим, что ежегодно в заповеднике появляется от 9 до 15 новых телят. К слову, в заповеднике также обитают лоси и несколько важных видов луговых птиц.

Многие коренные американские народы, включая сиу, чероки, навахо, лакота и дакота, считают рождение белого бизоньего теленка священным событием. Согласно легендам, рождение белого бизона — обнадеживающий знак грядущих благ.

Это связано с легендой о Белом Теленке, или Птесан Ви, священной историей, передаваемой из поколения в поколение. Многие племена включают уроки Птесан Ви, приносящие гармонию и духовность в страдающий и голодающий мир, в свои молитвы и учения.

Белые бизоны рождаются крайне редко - лишь раз на миллион Фото: USFWS

В то же время, по словам ученых, бизоны — самые крупные наземные животные в Северной Америке. Самцы весят до 900 килограммов, в то время как вес самок может достигать около 450 килограммов. Хотя дикие бизоны встречаются редко, благодаря многолетним усилиям по их сохранению, они больше не считаются находящимися под угрозой исчезновения. Примерно 30 000 бизонов, находящихся под охраной природоохранных организаций, живут в государственных и частных стадах в Северной Америке.

Напомним, ранее мы писали о том, что бизоны восстанавливают доисторические коридоры предков: зачем им древние миграционные пути.

Ранее Фокус писал о том, что названо крупнейшее наземное животное Северной Америки: гиганты могли весить 80 тонн.

При написании использовались материалы WHO Des Moines, Popular Science.