Бизоны восстанавливают доисторические коридоры предков: зачем им древние миграционные пути

В новом исследовании ученые обнаружили загадочное поведение американских бизонов. Считается, что такое поведение животных может быть признаком экологических изменений по всей стране.

Шестилетнее исследование с использованием GPS-ошейников, спутниковых снимков и полевых экспериментов показало, что бизоны в США восстанавливают древние миграционные пути, которым следовали их предки задолго до того, как люди начали преобразовывать эти земли, пишет Daily Mail.

Авторы исследования полагают, что возвращение к доисторическим коридорам миграции стало возможным благодаря усилиям по охране природы. Эти шаги, вероятно, восстановили благоприятные для миграции и ландшафты и устранили барьеры, что позволило бизонам следовать инстинктам и экологическим подсказкам, направляющим их по сезонным маршрутам.

Снежный покров, рост растительности и доступ к воде, как считают ученые, стимулируют движение стад. В то же время старые бизоны ведут молодых особей по тропам, усвоенным поколениями. Предполагается, что восстановление древних маршрутов миграции также способствует восстановлению экологического равновесия – простыми словами, американские ландшафты возвращаются к своей устойчивости и естественным ритмам.

Популяция бизонов в США

Американская популяция бизонов сегодня насчитывает около 5000 особей и начала стабилизироваться с середины 2010-х годов. В 1902 году популяция достигла своего абсолютного минимума – 23 особи. Но сегодня численность животных растет, а стада следуют миграционному маршруту длиной 80 километров.

По словам соавторов исследования Билла Гамильтона и Джона Перри-младшего, профессора научных исследований в Университете Вашингтона, результаты нового исследования являются доказательством того, что бизоны обладают исключительной пространственной памятью – неоднократно возвращаются на одни и те же пастбища после устранения преград.

В то время как усилия по восстановлению популяции бизонов в Северной Америке в основном были сосредоточены на небольших управляемых стадах, это исследование показало, как крупные свободно бродящие стада меняют ландшафты на обширных территориях.

В ходе исследования ученые наблюдали за бизонами в речных долинах Йеллоустона весной и летом. Выпас этих животных, на первый взгляд, может показаться интенсивным, но на самом деле он усиливает азотный цикл, обогащая питательные вещества растений.

Почвенные микробы перерабатывают разлагающиеся растения и животных в формы азота, такие как аммоний и нитрат, которые легко усваиваются растениями. И результаты исследования показывают, что выпас бизонов усиливает микробную активность, дела растения более продуктивными и до 150% более питательными. Все это приносит пользу не только бизонам, но и другим травоядным животным в регионе.

Последствия восстановления популяции бизонов

В новом исследовании ученые также попытались понять, какие эффекты оказывают бизоны на ландшафт и окружающую среду в целом. Для этого в период с 2015 по 2021 год были проведены полевые эксперименты: ученые наблюдали за ростом растений, круговоротом питательных веществ, химическими составами почвы и растений, фитофагией, составом растительного сообщества и популяциями микроорганизмов.

Команда использовала передвижные вольеры для сравнения выпасаемых и невыпасаемых территорий и объединили эти эксперименты со спутниковыми снимками и GPS-трекингом, чтобы составить карту воздействия бизонов на весь миграционный ландшафт.

Результаты подчеркивают важную связь свободно перемещающихся стад бизонов в поддержании здоровья целых экосистем. Кроме того, данные указывают на то, что усилия по охране позволили животным восстановить древние миграционные маршруты.

