Бізони відновлюють доісторичні коридори предків: навіщо їм стародавні міграційні шляхи

У новому дослідженні вчені виявили загадкову поведінку американських бізонів. Вважається, що така поведінка тварин може бути ознакою екологічних змін по всій країні.

Шестирічне дослідження з використанням GPS-нашийників, супутникових знімків і польових експериментів показало, що бізони в США відновлюють стародавні міграційні шляхи, якими слідували їхні предки задовго до того, як люди почали перетворювати ці землі, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження вважають, що повернення до доісторичних коридорів міграції стало можливим завдяки зусиллям з охорони природи. Ці кроки, ймовірно, відновили сприятливі для міграції ландшафти та усунули бар'єри, що дозволило бізонам слідувати інстинктам і екологічним підказкам, які спрямовують їх за сезонними маршрутами.

Відео дня

Сніговий покрив, ріст рослинності та доступ до води, як вважають учені, стимулюють рух стад. Водночас старі бізони ведуть молодих особин стежками, засвоєними поколіннями. Передбачається, що відновлення давніх маршрутів міграції також сприяє відновленню екологічної рівноваги — простими словами, американські ландшафти повертаються до своєї стійкості та природних ритмів.

Популяція бізонів у США

Американська популяція бізонів сьогодні налічує близько 5000 особин і почала стабілізуватися з середини 2010-х років. У 1902 році популяція досягла свого абсолютного мінімуму — 23 особини. Але сьогодні чисельність тварин зростає, а стада слідують міграційним маршрутом довжиною 80 кілометрів.

За словами співавторів дослідження Білла Гамільтона і Джона Перрі-молодшого, професора наукових досліджень в Університеті Вашингтона, результати нового дослідження є доказом того, що бізони володіють винятковою просторовою пам'яттю — неодноразово повертаються на одні й ті самі пасовища після усунення перешкод.

Тоді як зусилля з відновлення популяції бізонів у Північній Америці здебільшого були зосереджені на невеликих керованих стадах, це дослідження показало, як великі стада, що вільно бродять, змінюють ландшафти на великих територіях.

Під час дослідження вчені спостерігали за бізонами в річкових долинах Єлловстоуна навесні та влітку. Випас цих тварин, на перший погляд, може здатися інтенсивним, але насправді він посилює азотний цикл, збагачуючи поживні речовини рослин.

Ґрунтові мікроби переробляють рослини й тварин, що розкладаються, у форми азоту, такі як амоній і нітрат, які легко засвоюються рослинами. І результати дослідження показують, що випасання бізонів посилює мікробну активність, роблячи рослини продуктивнішими та до 150% більш поживними. Усе це приносить користь не лише бізонам, а й іншим травоїдним тваринам у регіоні.

Наслідки відновлення популяції бізонів

У новому дослідженні вчені також спробували зрозуміти, які ефекти чинять бізони на ландшафт і навколишнє середовище загалом. Для цього в період із 2015 до 2021 року було проведено польові експерименти: вчені спостерігали за ростом рослин, колообігом поживних речовин, хімічними складами ґрунту і рослин, фітофагією, складом рослинного товариства і популяціями мікроорганізмів.

Команда використовувала пересувні вольєри для порівняння випасаних і невипасаних територій і об'єднала ці експерименти із супутниковими знімками та GPS-трекінгом, щоб скласти карту впливу бізонів на весь міграційний ландшафт.

Результати підкреслюють важливий зв'язок стад бізонів, що вільно переміщуються, у підтримці здоров'я цілих екосистем. Крім того, дані вказують на те, що зусилля з охорони дозволили тваринам відновити стародавні міграційні маршрути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що представлено зловісний доказ смертельного впливу людей на Землю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, хто дійсно винен у вимиранні мамонтів.