Один на мільйон: у національному заповіднику народився дуже рідкісний бізон (фото)

Як правило, бізони народжуються з рудуватою або коричневою шерстю, але не цього разу. Учені заявили, що в Національному заповіднику народився дуже рідкісний бізон.

Рідкісний білий бізон (Bison bison) народився в Національному заповіднику дикої природи імені Ніла Сміта в Прайрі-Сіті, штат Айова, США. За словами вчених, бізони, як правило, народжуються з рудуватою і коричневою шерстю, але цього разу на світ з'явився надзвичайно рідкісний білий бізон, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За даними Служби національних парків білі бізони настільки рідкісні, що народжуються приблизно раз на мільйон. Менеджер заповідника Скотт Гілдже заявив, що це перше народження білого бізона в історії Національного заповідника.

Відео дня

Статистика свідчить про те, що сьогодні в заповіднику дикої природи та рослин мешкає 81 бізон — цієї весни на світ з'явилося ще телят. Проте науковці очікують, що найближчими кількома тижнями популяція бізонів збільшиться — кілька самок, мабуть, ось-ось мають народити. Зазначимо, що щороку в заповіднику з'являється від 9 до 15 нових телят. До слова, у заповіднику також мешкають лосі та кілька важливих видів лугових птахів.

Багато корінних американських народів, включно з сіу, черокі, навахо, лакота і дакота, вважають народження білого бізонячого теляти священною подією. Згідно з легендами, народження білого бізона — обнадійливий знак прийдешніх благ.

Це пов'язано з легендою про Біле Теля, або Птесан Ві, священною історією, що передається з покоління в покоління. Багато племен включають уроки Птесан Ві, що приносять гармонію і духовність у стражденний і голодний світ, у свої молитви і вчення.

Білі бізони народжуються вкрай рідко — лише раз на мільйон Фото: USFWS

Водночас, за словами вчених, бізони — найбільші наземні тварини в Північній Америці. Самці важать до 900 кілограмів, тоді як вага самок може досягати близько 450 кілограмів. Хоча дикі бізони трапляються рідко, завдяки багаторічним зусиллям з їхнього збереження, вони більше не вважаються такими, що перебувають під загрозою зникнення. Приблизно 30 000 бізонів, які перебувають під охороною природоохоронних організацій, живуть у державних і приватних стадах у Північній Америці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бізони відновлюють доісторичні коридори предків: навіщо їм стародавні міграційні шляхи.

Раніше Фокус писав про те, що названо найбільшу наземну тварину Північної Америки: гіганти могли важити 80 тонн.

Під час написання використано матеріали WHO Des Moines, Popular Science.