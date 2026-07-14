"Цеглина за цеглиною": Марко Рубіо заявив, що США "демонтують" Міжнародний кримінальний суд

Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив МКС у тому, що той веде війну проти США "не кулями чи ракетами", а силою "так званого міжнародного права".

"Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, і співпрацюючи з кожним союзником, готовим діяти разом із нами, ми зруйнуємо МКС — цеглину за цеглиною, якщо це буде необхідно", — заявив Марко Рубіо, після того, як на сайті Держдепу США з'явився пресреліз із назвою "Держдеп почав кампанію з усунення загрози суверенітету Америки зі сторони Міжнародного кримінального суду".

У США уточнили, що ця "масштабна кампанія з усунення загрози" включатиме в себе загальноурядову відповідь, спрямовану на систематичне позбавлення МКС можливості "діяти, переслідувати американських військовослужбовців чи посадовців або іншим чином загрожувати американському суверенітету".

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Журналісти CNN зазначили, що конфлікт МКС та Білого дому розпочався ще за часів першого президентського терміну Дональда Трампа, коли суд намагався розслідувати ймовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані. Тоді Вашингтон запровадив санкції проти головного прокурора МКС Фату Бенсуда та директора департаменту з питань юрисдикції Факісо Бенчочохо. Коли Дональд Трамп повернувся на пост президента США, то Вашингтон запровадив низку санкцій проти посадовців МКС через спроби розслідувати дії США та Ізраїлю щодо Ірану.

У Держдепі США закликали іноземні країни вийти з МКС, обіцяють посилити контроль над країнами, які відмовляються відкидати "хибні повноваження МКС" і при цьому покладаються на допомогу США, а також збираються скасувати візи та заборонити поїздки для персоналу МКС і посилити санкції.

У зверненні Марко Рубіо зазначив, що ця установа "підтримує потужну мережу лівих неурядових організацій, самовдоволених глобалістів і ворожих урядів країн третього світу та керує нею — мережу, об'єднану ворожістю до США".

Нині високопосадовці США вже проводять дипломатичні переговори, щоб переконати держави — учасниці Римського статуту вийти зі складу МКС і припинити фінансову підтримку суду.

В Міжнародному кримінальному суді поки не коментував ці заяви Держдепу США.

США та Ізраїль не є учасниками Римського статуту, на підставі якого в 2002 році був створений МКС.

Нагадаємо, рішення МКС часто ігноруються. Так, в 2025 році у Таджикистані не заарештували Володимира Путіна, хоч Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Раніше Володимир Путін уже приїжджав до Монголії, де його також мали заарештувати, згідно з ордером МКС, але цього не сталося.