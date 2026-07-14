"Кирпич за кирпичом": Марко Рубио заявил, что США "демонтируют" Международный уголовный суд
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил МУС в том, что тот ведет войну против США "не пулями или ракетами", а силой "так называемого международного права".
"Используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении нашего правительства, и сотрудничая с каждым союзником, готовым действовать вместе с нами, мы разрушим МУС — кирпич за кирпичом, если это будет необходимо", — заявил Марко Рубио, после того, как на сайте Госдепа США появился пресс-релиз под названием "Госдеп начал кампанию по устранению угрозы суверенитету Америки со стороны Международного уголовного суда".
В США уточнили, что эта "масштабная кампания по устранению угрозы" будет включать в себя межведомственные меры, направленные на систематическое лишение МКС возможности "действовать, преследовать американских военнослужащих или должностных лиц либо иным образом угрожать американскому суверенитету".
Журналисты CNN отметили, что конфликт между МУС и Белым домом начался ещё во время первого президентского срока Дональда Трампа, когда суд пытался расследовать предполагаемые военные преступления американских военных в Афганистане. Тогда Вашингтон ввёл санкции против главного прокурора МУС Фату Бенсуда и директора департамента по вопросам юрисдикции Факисо Бенчочохо. Когда Дональд Трамп вернулся на пост президента США, Вашингтон ввел ряд санкций против должностных лиц МУС из-за попыток расследовать действия США и Израиля в отношении Ирана.
В Госдепе США призвали иностранные страны выйти из МУС, пообещали усилить контроль над странами, которые отказываются отвергнуть "неправомерные полномочия МУС" и при этом полагаются на помощь США, а также намерены отменить визы и запретить поездки для персонала МКС и ужесточить санкции.
В своём обращении Марко Рубио отметил, что эта организация "поддерживает и руководит мощной сетью левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира — сетью, объединённой враждебностью к США".
В настоящее время высокопоставленные чиновники США уже ведут дипломатические переговоры, чтобы убедить государства — участники Римского статута — выйти из состава МУС и прекратить финансовую поддержку суда.
Международный уголовный суд пока не прокомментировал эти заявления Госдепа США.
США и Израиль не являются участниками Римского статута, на основании которого в 2002 году был создан МУС.
Напомним, что решения МУС часто игнорируются. Так, в 2025 году в Таджикистане не арестовали Владимира Путина, хотя Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
Ранее Владимир Путин уже приезжал в Монголию, где его также должны были арестовать в соответствии с ордером МУС, но этого не произошло.