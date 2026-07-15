"Крові було чимало": у Челябінську в черзі на АЗС пролунали постріли

У черзі за бензином у Челябінську один водій поранив іншого з травматичного пістолета.

Інцидент стався ще 11 липня, але ЗМІ широко висвітлюють його лише зараз, пише 74.ru.

За словами очевидців, стрілянина сталася в черзі на заправці "Газпром" на вулиці Луценка. Після того, як один із автовласників спробував проскочити й заправитися без черги, а йому зробили зауваження, він дістав пістолет і відкрив вогонь.

"Людині сказали стати в загальну чергу, щоб заправити машину, але він вирішив, що не хоче цього робити. А якщо кожен буде так реагувати? У нас в машині були діти, і куди могла влучити куля? Постраждалому куля влучила в живіт, крові було чимало", — розповів один із очевидців.

Після того, що сталося, стрілець втік з місця злочину, але його швидко знайшли й заарештували.

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Затриманому 26 років. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею "Побої", однак через адміністративне покарання за перебування на вулиці в нетверезому стані йому ніяк не можуть обрати запобіжний захід.

Травматичну зброю, з якої стріляв фігурант розслідування, шукають.

Потерпілого доставили до Челябінської обласної лікарні № 3.

Як пише "Новое время", дефіцит палива та черги на АЗС спостерігаються майже у всіх російських регіонах, анексованому Криму та на окупованих територіях на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах та іншій нафтовій інфраструктурі. Влада Росії заборонила експорт бензину, дизельного палива та авіаційного керосину.

Нагадаємо, через стрімке зростання цін і дефіцит бензину російські водії почали масово купувати так звані "паливні таблетки", які нібито допомагають знизити витрату палива. Зокрема, за останній місяць продажі таких засобів зросли у 2,5 рази.

Також повідомлялося, що після атаки на Омський нафтопереробний завод у Росії проблеми з постачанням палива можуть ще більше загостритися. За даними Reuters, зупинка найбільшого НПЗ країни може поглибити дефіцит бензину та дизельного палива, оскільки підприємство забезпечує значну частину їхнього виробництва.