"Крови было немало": в Челябинске в очереди на АЗС прогремели выстрелы

В очереди за бензином в Челябинске один водитель ранил другого из травматического пистолета.

Инцидент имел место еще 11 июля, но СМИ широко освещают его только сейчас, пишет 74.ru.

По словам очевидцев, стрельба произошла в очереди на заправке "Газпром" на улице Луценко. После того, как один из автовладельцев попытался проскочить и заправиться без очереди, и ему сделали замечание, он достал пистолет и открыл стрельбу.

"Человеку было сказано встать в общую очередь, чтобы заправить машину, но он решил, что этого делать не хочет. А если каждый будет так реагировать? У нас в машине были дети, и куда могла прилететь пуля? Пострадавшему пуля прилетела в живот, крови было немало", — рассказал один из очевидцев.

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После случившегося стрелявший сбежал с места преступления, но его быстро нашли и арестовали.

Задержанному 26 лет. Против него возбудили уголовное дело по статье "Побои", однако из-за административного наказания за то, что находился на улице в нетрезвом виде, ему никак не могут избрать меру пресечения.

Травматическое оружие, из которого стрелял фигурант расследования, ищут.

Пострадавшего доставили в Челябинскую областную больницу №3.

Как пишет "Новое время", дефицит топлива и очереди на АЗС наблюдаются почти во всех российских регионах, аннексированном Крыму и оккупированных территориях на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре. Власти России запретили экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина.

Напомним, из-за стремительного роста цен и дефицита бензина российские водители начали массово покупать так называемые "топливные таблетки", которые якобы помогают снизить расход топлива. В частности, за последний месяц продажи таких средств выросли в 2,5 раза.

Также сообщалось, что после атаки на Омский нефтеперерабатывающий завод в России проблемы с поставками топлива могут еще больше обостриться. По данным Reuters, остановка крупнейшего НПЗ страны может усугубить дефицит бензина и дизельного топлива, поскольку предприятие обеспечивает значительную часть их производства.