Сокращают расход топлива: россияне в отчаянии борются с дефицитом с помощью таблеток (фото)

Столкнувшись с стремительным ростом цен на топливо, российские водители прибегают к сомнительным "топливным таблеткам", чтобы снизить расход топлива.

Все более эффективные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно повлияли на запасы топлива: в некоторых районах продажи полностью ограничиваются, а в других цены повышаются, чтобы сдержать спрос. Столкнувшись с этой новой реальностью, россияне прибегают к таким странным решениям, как "чудо-таблетки", которые якобы улучшают расход топлива автомобилями, пишет Oddity Central.

Согласно популярному новостному Telegram-каналу BAZA, продажи так называемых "топливных таблеток" выросли в 2,5 раза за последний месяц; этот факт подтверждается увеличением количества публикаций в социальных сетях, посвященных этим спорным продуктам. Эти топливные таблетки, продаваемые под такими брендами, как Buqa или B-ECO, якобы улучшают эффективность сгорания и стабилизируют работу двигателей внутреннего сгорания, тем самым снижая расход топлива.

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В России массово скупают топливные таблетки из-за дефицита бензина Фото: Скриншот Водители в РФ бросились за таблетками Фото: Скриншот

Эти чудодейственные таблетки можно приобрести на большинстве заправочных станций по цене от 50 до 80 рублей (от 0,7 до 1,1 доллара). Одной таблетки хватает на 200 литров бензина, а некоторые бренды утверждают, что она может даже превратить бензин низкого качества АИ-92 в стандартный АИ-95.

Непонятно, как на самом деле действуют эти таблетки, но эксперты предупреждают, что содержащиеся в них дополнительные добавки могут вступать в реакцию с веществами, уже присутствующими в топливе, вызывая проблемы с форсунками или другие неполадки в двигателе. Многие также считают, что эти таблетки — не что иное, как подделка, предназначенная лишь для того, чтобы разлучить отчаявшихся автомобилистов с их с трудом заработанными деньгами.

Напомним, что из-за нехватки топлива на территории временно оккупированного Крыма люди начали ездить в соседний Краснодарский край. Там стоимость бензина почти в четыре раза ниже, чем на полуострове.

Кроме того, Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Газпромнефть", после серии прямых попаданий украинских дронов прекратил работу