Сокращают расход топлива: россияне в отчаянии борются с дефицитом с помощью таблеток (фото)
Столкнувшись с стремительным ростом цен на топливо, российские водители прибегают к сомнительным "топливным таблеткам", чтобы снизить расход топлива.
Все более эффективные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно повлияли на запасы топлива: в некоторых районах продажи полностью ограничиваются, а в других цены повышаются, чтобы сдержать спрос. Столкнувшись с этой новой реальностью, россияне прибегают к таким странным решениям, как "чудо-таблетки", которые якобы улучшают расход топлива автомобилями, пишет Oddity Central.
Согласно популярному новостному Telegram-каналу BAZA, продажи так называемых "топливных таблеток" выросли в 2,5 раза за последний месяц; этот факт подтверждается увеличением количества публикаций в социальных сетях, посвященных этим спорным продуктам. Эти топливные таблетки, продаваемые под такими брендами, как Buqa или B-ECO, якобы улучшают эффективность сгорания и стабилизируют работу двигателей внутреннего сгорания, тем самым снижая расход топлива.
Эти чудодейственные таблетки можно приобрести на большинстве заправочных станций по цене от 50 до 80 рублей (от 0,7 до 1,1 доллара). Одной таблетки хватает на 200 литров бензина, а некоторые бренды утверждают, что она может даже превратить бензин низкого качества АИ-92 в стандартный АИ-95.
Непонятно, как на самом деле действуют эти таблетки, но эксперты предупреждают, что содержащиеся в них дополнительные добавки могут вступать в реакцию с веществами, уже присутствующими в топливе, вызывая проблемы с форсунками или другие неполадки в двигателе. Многие также считают, что эти таблетки — не что иное, как подделка, предназначенная лишь для того, чтобы разлучить отчаявшихся автомобилистов с их с трудом заработанными деньгами.
Напомним, что из-за нехватки топлива на территории временно оккупированного Крыма люди начали ездить в соседний Краснодарский край. Там стоимость бензина почти в четыре раза ниже, чем на полуострове.
Кроме того, Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Газпромнефть", после серии прямых попаданий украинских дронов прекратил работу