Знижують витрату палива: росіяни у розпачі борються з дефіцитом за допомогою таблеток (фото)

Зіткнувшись зі стрімким зростанням цін на пальне, російські водії звертаються до сумнівних "паливних таблеток", щоб зменшити споживання пального.

Дедалі ефективніші удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах значно вплинули на запаси палива, причому в деяких районах продаж повністю обмежується, а в інших підвищуються ціни, щоб стримати попит. Зіткнувшись із цією новою реальністю, росіяни звертаються до таких дивних рішень, як диво-пігулки, які нібито покращують витрату палива автомобілями, пише Oddity Central.

Згідно з популярним новинним Telegram-каналом BAZA, продаж так званих "паливних таблеток" зріс у 2,5 рази за останній місяць, цей факт підтверджується збільшенням кількості публікацій у соціальних мережах, присвячених цим суперечливим продуктам. Ці паливні таблетки, що продаються під такими брендами, як Buqa або B-ECO, нібито покращують ефективність згоряння та стабілізують роботу двигунів внутрішнього згоряння, тим самим зменшуючи витрату палива.

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У Росії масово скуповують паливні таблетки через дефіцит бензину Фото: Скріншот Водії в РФ кинулися за таблетками Фото: Скріншот

Ці чудодійні таблетки можна придбати на більшості заправних станцій за ціною від 50 до 80 рублів (від 0,7 до 1,1 долара). Однієї таблетки вистачає до 200 літрів бензину, а деякі бренди стверджують, що вона може навіть перетворити гірший бензин АІ-92 на стандартний АІ-95.

Незрозуміло, як насправді працюють ці таблетки, але експерти попереджають, що додаткові добавки в них можуть реагувати з тими, що вже присутні в пальному, спричиняючи проблеми з форсунками або інші проблеми з двигуном. Багато хто також вважає, що ці таблетки — не що інше, як підробка, призначена лише для того, щоб розлучити зневірених автомобілістів з їхніми важко заробленими грошима.

Нагадаємо, що через відсутність палива на території тимчасово окупованого Криму люди почали їздити до сусіднього Краснодарського краю. Там вартість бензину майже в чотири рази менша, ніж на півострові.

Також Московський нафтопереробний завод, який належить компанії "Газпромнефть", після серії прямих влучань дронів України припинив роботу