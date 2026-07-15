Хаос в окупованому Криму: у Джанкої мобільний зв'язок "видають" за графіком

В окупованому Джанкої стабільну роботу мобільного зв’язку забезпечують лише у визначені години — з 08:00 до 12:00 та з 14:00 до 18:00.

Про це повідомив підконтрольний Росії глава адміністрації міста Ігор Івін із посиланням на окупаційне Міністерство внутрішньої політики Криму.

Місцевих жителів закликали враховувати цей графік під час планування дзвінків, користування мобільним інтернетом та вирішення питань, для яких потрібен стабільний зв’язок.

“Про будь-які зміни в режимі роботи стільникового зв’язку будемо інформувати через офіційні джерела”, — повідомив Івін.

Водночас у місцевому пабліку “Типовий Джанкой” жителі повідомляють і про інші проблеми. Зокрема, одна з місцевих жительок заявила, що після звернень на гарячі лінії їй повідомили, нібито електропостачання в місті відновили ще два дні тому, хоча фактично світла немає.

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Також, за її словами, після звернення пообіцяли перевірити завищення тарифів “Джанкой онлайн”. Окремо вона порушила питання вартості пального, яке, за її словами, коштує 280 рублів, хоча перевізникам виділили субсидії й ціна мала становити 86 рублів. Офіційну відповідь пообіцяли надати протягом двох днів.

В іншому зверненні жителі Джанкоя заявили про складну ситуацію через високі витрати на пальне, комунальні послуги та продукти. Вони закликали місцеву адміністрацію організувати продовольчу допомогу для пенсіонерів і сімей із дітьми, а також звернули увагу на закриття більшості дитячих садків і проблеми з харчуванням у тих, що продовжують працювати.

Крім того, через перебої з електропостачанням на півострові відкрили так звані “пункти непохитності”.

Нагадаємо, раніше жителі окупованого Криму скаржилися на проблеми з пальним та електроенергією.

Також повідомлялося, що російська влада масово вивозить дітей з окупованого півострова.