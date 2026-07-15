Хаос в оккупированном Крыму: в Джанкое мобильную связь "выдают" по графику
В оккупированном Джанкое стабильная работа мобильной связи обеспечивается только в определённые часы — с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00.
Об этом сообщил подконтрольный России глава администрации города Игорь Ивин со ссылкой на оккупационное Министерство внутренней политики Крыма.
Местных жителей призвали учитывать этот график при планировании звонков, использовании мобильного интернета и решении вопросов, для которых требуется стабильная связь.
"О любых изменениях в режиме работы сотовой связи мы будем сообщать через официальные источники", — сообщил Ивин.
В то же время в местной группе "Типичный Джанкой" жители сообщают и о других проблемах. В частности, одна из местных жительниц заявила, что после обращений на горячие линии ей сообщили, будто бы электроснабжение в городе восстановили ещё два дня назад, хотя на самом деле света нет.
Кроме того, по её словам, после обращения пообещали проверить завышение тарифов "Джанкой онлайн". Отдельно она подняла вопрос о стоимости топлива, которое, по её словам, стоит 280 рублей, хотя перевозчикам выделили субсидии и цена должна была составлять 86 рублей. Официальный ответ пообещали предоставить в течение двух дней.
В другом обращении жители Джанкоя заявили о сложной ситуации, связанной с высокими расходами на топливо, коммунальные услуги и продукты питания. Они призвали местную администрацию организовать продовольственную помощь для пенсионеров и семей с детьми, а также обратили внимание на закрытие большинства детских садов и проблемы с питанием в тех, которые продолжают работать.
Кроме того, из-за перебоев с электроснабжением на полуострове открыли так называемые "пункты стойкости".
Напомним, ранее жители оккупированного Крыма жаловались на проблемы с топливом и электроэнергией.
Также сообщалось, что российские власти массово вывозят детей с оккупированного полуострова.