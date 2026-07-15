Соратник Орбана Петер Сіярто склав повноваження та назвав нове місце роботи: до чого тут Китай

Колишній міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини в уряді Віктора Орбана Петер Сіярто кардинально змінив сферу діяльності.

15 липня він повідомив, що подав заяву про відставку в парламенті, оскільки отримав "надзвичайно вигідну пропозицію" від однієї з провідних світових компаній на міжнародну посаду. Про це колишній міністр повідомив у Facebook.

"BYD — одна з найвидатніших історій успіху в автомобільній галузі за останні двадцять років, а також провідний світовий виробник автомобілів на нових джерелах енергії. Відсьогодні я продовжуватиму працювати на посаді керівника групи, відповідального за зовнішні зв’язки та розвиток нових напрямків бізнесу", — йдеться у публікації.

Компанія BYD Hungary заявила, що Сіярто обійме "глобальну, міжнародну посаду" і не входитиме до складу керівництва компанії в Угорщині, повідомляє Euronews з посиланням на коментар автовиробника агентству MTI.

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Петер Сіярто з 2002 року є депутатом парламенту від партії "Фідес", яка програла вибори навесні цього року. З 15 червня 2014 року він обіймав посаду парламентського державного секретаря Міністерства закордонних справ і торгівлі. Сіярто курував розвиток економічних відносин з Російською Федерацією та координацію інших двосторонніх відносин.

З вересня 2014 року і аж до виборів 2026 року він обіймав посаду міністра закордонних справ і торгівлі.

Сіярто та скандал із записами

Навесні цього року в Угорщині розгорівся скандал після того, як стало відомо про спілкування міністра з росіянами, зокрема з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Світло на ці стосунки пролили аудіозаписи.

31 березня видання VSquare.org опублікувало перші розмови між Лавровим і Сійярто. Згідно з цією інформацією, угорські та російські політики постійно підтримують контакт, під час якого Будапешт інформує Москву про подробиці закритих обговорень у ЄС.

Під час розмови 30 серпня 2024 року, коли Лавров зателефонував Сіярто після того, як той прибув до Будапешта зі Санкт-Петербурга, російський чиновник нагадує колезі про прохання олігарха Алішера Усманова виключити зі списку санкцій ЄС його сестру Гульбахор Ісмаїлову.

Друга частина записів з’явилася 8 квітня, за кілька днів до виборів у країні. Консорціум журналістських розслідувань опублікував нові аудіозаписи, на яких угорський міністр розмовляє з главою МЗС Росії про вступ України до Європейського Союзу, санкції проти Кремля, а також обговорює інші теми, пов’язані з ЄС.

У одному з опублікованих уривків Сіярто нібито погодився передати документ про роль мов національних меншин у переговорах щодо вступу України до ЄС після того, як Лавров попросив його про це.

Ставлення до України

Сіярто, будучи проросійським політиком, критично ставився до України. Зокрема, він категорично виступав проти вступу країни до ЄС, звинувачував її в атаках на "Турецький потік" та блокуванні нафтопроводу "Дружба", називав Володимира Зеленського брехуном і навіть оголосив угорські санкції проти "Мадяра", командира СБС Роберта Бровді. За його словами, Віктор Орбан програв на парламентських виборах в Угорщині, тому що в процес волевиявлення нібито втрутилася Україна.