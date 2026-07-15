Соратник Орбана Петер Сийярто сложил мандат и назвал новое место работы: при чем тут Китай

Бывший министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии в правительстве Виктора Орбана Петер Сийярто кардинально сменил род деятельности.

15 июля он рассказал, что подал заявление об отставке в парламенте, поскольку получил "чрезвычайно выгодное положение" от одной из ведущих мировых компаний на международную должность. Об этом бывший министр сообщил в Facebook.

"BYD — одна из величайших историй успеха в автомобильной отрасли за последние двадцать лет, а также ведущий мировой производитель автомобилей на новых источниках энергии. С сегодняшнего дня я продолжу работать в качестве руководителя группы, ответственного за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса", — говорится в публикации.

Компания BYD Hungary заявила, что Сийярто займет "глобальную, международную должность" и не будет входить в состав руководства компании в Венгрии, сообщает Euronews со ссылкой на комментарий автопроизводителя агентству MTI.

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Петер Сийярто с 2002 года является членом парламента от партии "Фидес", которая проиграла выборы весной этого года. С 15 июня 2014 года он был парламентским государственным секретарем Министерства иностранных дел и торговли. Сийярто курировал развитие экономических отношений с Российской Федерацией и координацию других двусторонних отношений.

С сентября 2014 года и до выборов 2026 года он занимал пост министра иностранных дел и торговли.

Сийярто и скандал с записями

Весной этого года в Венгрии разгорелся скандал после того, как стало известно о коммуникации министра с россиянами, в частности с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Свет на эти отношения пролили аудиозаписи.

31 марта первые разговоры между Лавровым и Сийярто опубликовало издание VSquare.org. Там венгерские и российские политики постоянно находятся в контакте, во время которых Будепешт информирует Москву о деталях закрытых обсуждений в ЕС.

В разговоре за 30 августа 2024 года, когда Лавров позвонил Сийярто после того, как тот прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, российский чиновник напоминает коллеге о просьбе олигарха Алишера Усманова исключить из списка санкций ЕС его сестру Гульбахор Исмаилову.

Вторая часть пленок появилась 8 апреля за несколько дней до выборов в стране. Консорциум журналистских расследований опубликовал новые аудиозаписи, где венгерский министр говорит с главой МИД России о вступлении Украины в Европейский Союз, санкциях против Кремля, обсуждая другие темы связанные с ЕС.

На одном из опубликованных фрагментов Сийярто якобы согласен передать документ о роли языков национальных меньшинств в переговорах по вступлению Украины в ЕС, после того, как его об этом попросил Лавров.

Отношение к Украине

Сийярто, будучи пророссийским политиком, критически относился к Украине. В частности, он категорически выступал против вступления страны в ЕС, обвинял ее в атаках на "Турецкий поток" и блокировке нефтепровода "Дружба", называл Владимира Зеленского лжецом и даже объявил венгерские санкции против "Мадяра", командира СБС Роберта Бровди. По его словам, Виктор Орбан проиграл на парламентских выборах в Венгрии, потому что в процесс по волеизъявлению якобы вмешалась Украина.