"Украинцы были заинтересованы в поражении "Фидес": Сийярто рассказал, почему Орбан проиграл на выборах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что никогда не служил российским интересам, не предавал свою страну.

Дипломат впервые появился в публичном пространстве после 10-дневного молчания. По его словам, действующий премьер Виктор Орбан проиграл на парламентских выборах в Венгрии, потому что в процесс по волеизъявлению якобы вмешалась Украина. Об этом Петер Сийярто заявил в интервью для венгерского портала Telex.

Почему Орбан проиграл в Венгрии?

Петер Сийярто, комментируя проигрыш на парламентских выборах в стране партии Виктора Орбана, обвинил во всем Украину, потому что якобы "часть украинцев была заинтересована в поражении партии "Фидес".

"Результат выборов соответствует воле Владимира Зеленского, украинцы были заинтересованы в поражении "Фидес", — сказал Сийярто.

Відео дня

Пойдет ли Сийярто на войну за Украину, которой Орбан "пугал" мир

Еще пока главный дипломат Венгрии повторил заявления самого Виктора Орбана, который ранее заявлял, что якобы Венгрию хотят втянуть в российско-украинскую войну.

"Молюсь, чтобы Венгрия не была втянута в российско-украинскую войну, и боюсь общего мирового курса на "эпоху войны", — сказал он.

Но когда его спросили, пойдет ли он на войну в Украине, если вдруг получит повестку, то Сийярто ответил, что его никто не возьмет на фронт в 48 лет. Журналисты припомнили ему, что во время предвыборной гонки сам премьер-министр Виктор Орбан и представители его партии неоднократно повторяли, что оппозиция втянет Венгрию в войну.

"Я думаю, что уже нет, потому что я не был военным и не верю, что если сейчас, в 48 лет, кто-то посмотрит на меня, то посчитает меня пригодным для того, чтобы я шел воевать на любой фронт", — ответил дипломат и добавил, что надеется, что новое правительство не втянет Венгрию в войну.

Отношения Венгрии с Россией: что сказал Сийярто

Во время интервью журналисты спросили у Сийярто, можно ли назвать его сотрудничество с РФ государственной изменой, имея в виду частые звонки российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову во время заседаний Совета ЕС по санкциям против РФ.

В ответ он заявил, что никогда не передавал Кремлю секретную информацию.

"Это меня глубоко задевает. 11 лет я работал над нормальными, прагматичными отношениями с Россией. Обвинять кого-то в измене — это очень серьезное дело", — ответил министр.

В свою защиту дипломат отметил, что якобы именно благодаря "нормальным" отношениям с Россией, в регионах Украины, где проживает венгерское население нет ударов РФ. А еще "дружба" с Кремлем дала Венгрии дешевую российскую энергию.

Пленки Сийярто и Лаврова: что известно

Напомним, что 31 марта первые разговоры между Лавровым и Сийярто опубликовало издание VSquare.org. Там венгерские и российские политики постоянно находятся в контакте, во время которых Будепешт информирует Москву о деталях закрытых обсуждений в ЕС.

Тако в разговоре за 30 августа 2024 года, когда Лавров позвонил Сийярто после того, как тот прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, российский чиновник напоминает коллеге о просьбе олигарха Алишела Исмаилова исключить из списка санкций ЕС его сестру Гульбахор Исмаилову.

Вторая часть пленок появилась 8 апреля за несколько дней до выборов в стране. Консорциум журналистских расследований опубликовал новые аудиозаписи, где венгерский министр говорит с главой МИД России о вступлении Украины в Европейский Союз, санкциях против Кремля, обсуждая другие темы связанные с ЕС.

На одном из опубликованных фрагментов Сийярто якобы согласен передать документ о роли языков национальных меньшинств в переговорах по вступлению Украины в ЕС, после того, как его об этом попросил Лавров.

В ответ Сийярто повторил, что иностранные спецслужбы при активном участии венгерских журналистов прослушивали телефонные разговоры и сегодня снова их публикуют.